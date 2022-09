¡Dale campeón!

lunes 26 de septiembre de 2022 | 6:01hs.

Se vive una emoción desbordante para toda una ciudad y más aún para las chicas juveniles de Aguará Rugby Club de Jardín América que salieron campeonas del Torneo Nacional de Clubes jugado en el Córdoba Athletic, tras derrotar en el último partido 22-12 a Marabunta de Cipolleti, Río Negro.



Aguará empezó la competencia el viernes con dos encuentros. En primer lugar superó a Baguales de Córdoba por 31 a 10; luego, ese mismo día, derrotaron a Coipu de Tucumán por 15 a 7. Con esos dos compromisos superados se posicionaron entre las cuatro mejores del certamen.



Ayer, en la semifinal, el equipo de Jardín América le ganó 24 a 5 a Trenque Lauquen y con un gran juego plasmado sacaron boleto a la final del certamen.



El partido decisivo culminó en el primer tiempo a favor de Marabunta por 12 a 7. Las chicas de Aguará realizaron un try y una conversión, pero las rionegrinas lograron dos tries.

Las jardinenses se impusieron invictas en la cita nacional. Foto: gentileza

En el segundo tiempo fue todo de Aguará, con dos tries realizadas por Valentina Velázquez y esto posibilitó que las jardinenses se pongan arriba en el marcador.



Con una gran defensa por parte de Aguará, lograron que sus rivales no conviertan y ganaron el partido 22 a 12. Con ese resultado se consagraron campeonas del Nacional de Rugby juvenil.



Las chicas, que emprendieron viaje ayer y llegará hoy, tendrán un recibimiento en Jardín América con caravana incluida por el gran logro, ya que fue debut y coronación en la competencia nacional, cita la que llegaron tras ganar el Regional de la categoría.



Cazadoras de plata

Por su parte, las juveniles de Centro de Cazadores también cumplieron una destacada tarea y terminaron terceras en la competencia y obtuvieron la copa de plata.



En el duelo por el tercer lugar vencieron a Argentimo, de Trenque Lauquen, por 19 a 17.



El Nacional en Mayores tuvo a las chicas de Carayá que, al igual que sus pares juveniles de Misiones, no desentonaron con las expectativas y fueron sextas.



En el partido por el quinto lugar cayeron ante el local Córdoba Athletic por 27 a 5, pero fue un balance positivo para las eldoradenses.