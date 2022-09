TN: Okulovich fue 11° en la final de la Clase 3 en Toay

lunes 26 de septiembre de 2022 | 6:01hs.

El misionero Carlitos Okulovich (Chervolet Cruze) se ubicó en la 11° posición en la novena fecha de la Clase 3, que se disputó en el Autódromo Provincia de La Pampa, ubicado en Toay.



Okulovich comenzó el día con la disputa de la serie y bajo una lluvia torrencial salió a correr el parcial. Lamentablemente un juego de neumáticos de lluvia viejo hizo que no pueda avanzar y vea la bandera a cuadros en la cuarta posición.



Para la final, Nico Kern consiguió un juego nuevo de neumáticos de lluvia y el auto mejoró el rendimiento. Pero la intensa lluvia y el limpia parabrisa que quedó en una velocidad menor hizo que el misionero tenga poca visibilidad para avanzar. Así buscó llegar al final y sumar kilómetros en el nuevo auto. Así Okulovich vio la bandera a cuadros en la 11° posición. La final la ganó Alfonso Domenech (Ford Focus).



“La lluvia nos complicó el día, arrancamos con un juego de gomas de lluvia viejo que era 1 segundo y medio más lento que el resto así que no pudimos avanzar. Para la final conseguimos un juego nuevo, pero nos quedó lento el limpiaparabrisas. Son cosas que pasan cuando el auto es nuevo y lo estamos desarrollando. Más allá de eso el auto nació bien, tiene mucho potencial y vamos a seguir trabajando para la próxima fecha”, explicó Okulovich.



Bautista fue 19° en la 2

En la Clase 2, Bautista Bustos (Toyota Etios) pudo hacer una gran remontada y fue el mejor misionero al llegar en la 19° posición.



Bautista mostró el potencial del Etios, ya que largó 33° y bajo la lluvia, vio el banderazo final en el puesto 19° sumando así algunos puntos para el campeonato.



“Pudimos hacer una linda final y llegar entre los 20 primeros. El pelotón de atrás se durmió en la largada y se nos escaparon los de la punta. Teníamos auto para estar más adelante, pero estoy contento de que pudimos avanzar y terminar la carrera” comentó Bautista.



Por su parte, Iñaki Beitia (Toyota Etios) completó otro fin de semana exigente en el Turismo Nacional y sumó más experiencia en la Clase 2. Con lluvia, pudo superar obstáculos, avanzó y llegó 21.



“La aparición de la lluvia cambió los planes y el auto no tenía la mejor puesta a punto para esta condición. A eso se sumó que el limpiaparabrisas no funcionaba y se hizo muy difícil avanzar. Teniendo en cuenta las dificultades, cerramos el domingo sumando puntos y experiencia, pero sobre todo valoramos haber terminado con el auto entero. Seguimos aprendiendo y creciendo en esta exigente categoría”, analizó Iñaki al cierre de la jornada.



Por último, Facundo Bustos (VW Gol Trend) partió 15° y con el correr de las vueltas se fue retrasando hasta llegar 29°, como consecuencia de la rotura del limpiaparabrisas en la segunda vuelta. Al no tener visibilidad, hizo lo que pudo y logró completar las 20 vueltas de la competencia.



“Una lástima que se nos rompió el limpiaparabrisas, con la cantidad de lluvia que hubo en la final mi visibilidad era nula y no tenía referencias por eso me fui atrasando en el clasificador, pero logré terminar. Ahora a pensar en la próxima” explicó Facundo.



Al podio se subió Marcos Fernández escoltado por Agustín Bonomo y Matias Cravero. Este último es el nuevo puntero del campeonato de la clase 2 con 220 unidades.



La próxima fecha, la décima del calendario, se disputará los días 14, 15 y 16 de octubre, en el Autódromo Mar y Valle (Trelew).