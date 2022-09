Messi va por otro récord

lunes 26 de septiembre de 2022 | 6:01hs.

Lionel Messi marcó dos tantos ante Honduras en el primero de los amistosos del combinado nacional en Estados Unidos y, además de haber sumado una nueva “víctima” a su listado de equipos a los que les marcó tantos, la Pulga quedó a las puertas de meterse en el podio de máximos goleadores de selecciones de todos los tiempos.



Con sus dos goles ante Honduras, el capitán argentino alcanzó los 88 tantos vistiendo la camiseta del seleccionado nacional. Así, necesitará tan solo un gol más en el partido ante Jamaica para alcanzar la marca del malayo Mokhtar Dahari, quien entre 1973 y 1985 llegó a los 89 gritos con su seleccionado.



Si bien con un tanto Messi empatará el tercer puesto de mayores goleadores de selecciones de todos los tiempos, lo cierto es que el liderazgo en ese rubro todavía está un poco lejos. Es que ese trono, por ahora, pertenece a Cristiano Ronaldo.



El Bicho se ubica cómodamente en el primer puesto con 117 goles y el hecho de seguir en actividad hace creer que ese número crecerá en el corto y mediano plazo. Así, la lucha es palo y palo entre el portugués y el argentino, con una ventaja para el luso.



El segundo lugar del podio, por su parte, es propiedad del iraní Ali Daei, quien marcó 109 goles con su seleccionado y cuyo récord fue recientemente opacado por CR7.



Último entrenamiento y viaje

Ayer la selección entrenó nuevamente de cara al amistoso ante Jamaica y el entrenador Lionel Scaloni mantiene la idea de realizar entre cuatro y cinco cambios para delinear la formación que presentará en New Jersey.



Si bien el entrenador de Pujato todavía no se pronunció en público respecto de la alineación que dispondrá en el ensayo es casi un hecho que varios de los habituales titulares regresarán al elenco de gala albiceleste.



De este modo, el arquero Emiliano ‘Dibu’ Martínez, los marcadores de punta Nahuel Molina y Marcos Acuña, el zaguero central Nicolás Otamendi y el extremo rosarino Ángel Di María apuntan a enrolarse desde el minuto inicial ante los jamaiquinos en el Red Bull Arena.



Todavía no queda clara la situación del cordobés Cristian ‘Cuti’ Romero, quien se sumó a la concentración en Estados Unidos luego de varios inconvenientes que se registraron para conseguir -finalmente- un visado que le permitió ingresar al país del norte del continente.



Argentina entrenará nuevamente hoy y luego viajará desde Miami rumbo a Nueva York para medirse ante Jamaica mañana por la noche en el segundo amistoso de la última fecha Fifa antes de la Copa del Mundo.



El conjunto nacional tendrá luego una última prueba, pactada para el 16 de noviembre ante la Emiratos Árabes de Rodolfo Arruabarrena , en la previa del Mundial de Qatar y debutará el martes 22 de noviembre (a las 7 de la Argentina) en la máxima cita del fútbol.