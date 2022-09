Un lobo se metió en el camino

lunes 26 de septiembre de 2022 | 6:05hs.

Crucero no pudo hacer pie en Santa Fe y cayó 2-0 en su visita a Sportivo Las Parejas. El resultado lo deja prácticamente con un pie afuera de la siguiente ronda del Federal A teniendo en cuenta que quedará libre en la próxima fecha y faltarán dos por jugar para el cierre de la primera fase.



Ayer los comandados por Adrián Álvarez se encontraron con un rival que nunca caducó en su paciencia para imponer condiciones en un campo de juego complicado.



La ausencia de Lucas Caballero se hizo sentir en la visita, muy a pesar del ingreso del paraguayo Thobías Arevalo, y la apuesta de Emanuel Sosa como enlace tampoco dio sus frutos; aún así el equipo no tuvo una buena tarde en casi todas sus líneas.



El Lobo, por su parte, hizo gala de sus avanzadas por las bandas para sellar un partido que en la previa se presentaba complicado por tratarse de un rival directo en la pelea clasificatoria.



Sobre los 37’, Pizzichini tomó el esférico por la banda izquierda para centrar antes de llegar a la línea de fondo y el delantero Daniel Salvatierra remató de cachetada tras filtrarse entre los centrales. El arquero Garcete no le pudo ofrecer demasiada resistencia a un remate que no llevó dirección pero sí potencia.



La tónica se mantuvo en el complemento y el goleador remató la faena pisando los 18’ del complemento, con la misma fórmula: esta vez Gauna aprovechó otra falla en la marca para trepar por banda después de un pelotazo direccionado desde el mediocampo. El atacante tuvo tiempo suficiente para ejecutar otro centro rasante que encontró los pies de Salvatierra otra vez en el rectángulo chico.



El 2-0 fue el golpe definitivo. Crucero no pudo reponerse a pesar de las variantes lógicas y se quedó con el sabor amargo al que acostumbra probar fuera de casa. De hecho lleva nueve derrotas al hilo en esa condición.



El Colectivero quedó a dos puntos de la zona verde y ahora deberá cumplir con la fecha libre. Si bien ya está salvado del descenso, prácticamente está casi afuera de la pelea por el boleto a la etapa final. Todo dependerá de resultados ajenos.



Se viene una nueva era con el retorno de Pedro Dechat a la dirección técnica. La dirigencia todavía no lo confirmó, pero la idea es que el DT más ganador de la historia del club garupaense asuma para los últimos dos compromisos en esta vertiginosa temporada.