Debate en el FdT y JxC por la suspensión de las Paso

lunes 26 de septiembre de 2022 | 6:02hs.

Los principales referentes de los distintos espacios que conforman el frente oficialista y las alianzas opositoras se encontraban ayer divididos entre quienes apoyan la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso), quienes las defienden y aquellos que no han definido aún su posición respecto de las elecciones 2023 y especulan con futuros acuerdos.



Paso, sí. Paso no: esa es la cuestión que se adueña cada vez más del clima en los despachos de varios gobernadores que avanzan en sus provincias y bregan por esta idea en la Casa Rosada, donde no hay una postura definida porque dentro del propio Frente de Todos (FdT) hay variedad de posiciones sobre los comicios internos abiertos del próximo año.



A priori, los sectores del FDT coinciden en que la eliminación de las Paso provocaría un dolor de cabeza mayor a la oposición, que tiene más de una interna por distrito con el radicalismo y el PRO en plena disputa, aunque también hay varios dirigentes del kirchnerismo y del massismo que pugnan por competir en las urnas por gobernaciones o intendencias.



A nivel provincial, en Salta y San Juan ya se definió suspenderlas y avanzan las negociaciones en Catamarca, Chubut y La Pampa para dar de baja las próximas Paso, mientras que los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, La Rioja y Chaco también se manifestaron en contra de realizar las primarias abiertas en sus distritos y a nivel nacional.