Los estados de WhatsApp podrán contar con notas de voz

lunes 26 de septiembre de 2022 | 6:00hs.

En las últimas horas se conoció una nueva herramienta que WhatsApp tiene en desarrollo para la plataforma. El servicio de mensajería de Meta planea sumar otro agregado a sus estados, una función muy utilizada.



En un futuro cercano, los usuarios podrán incluir una nota de voz en este apartado de la misma manera que lo hace en los chats.



Gracias a su expansión durante los últimos años, la aplicación se transformó en una de las herramienta de comunicación más elegida en Argentina y el mundo. Instalada como líder en el rubro de los servicios de mensajería, constantemente trabaja en nuevas herramientas y funciones para que los usuarios cuenten cada vez con más posibilidades.



En ese contexto, suelen aparecer novedades relacionadas a los estados. Este apartado permite a las personas compartir contenido que sea visible durante las 24 horas. Al estilo de las historias de Instagram, red social que también pertenece a Meta, los usuarios pueden mostrar imágenes, videos e incluso solamente texto en caso de así desearlo.



Sin embargo, hasta el momento no existe la posibilidad de publicar audios por separado de un video. De acuerdo a la información que circula, esto cambiará en un futuro cercano.



Estados con notas de voz

Según reveló WABetainfo, en la versión beta 2.22.21.5 de Android se pudo observar cómo será la interfaz de esta herramienta. De acuerdo a lo que se ve en la captura de pantalla, la función se manejaría de una manera muy simple y casi idéntica a cómo se usa dentro de una conversación.



Para sumar un audio, habrá que dirigirse normalmente a la pestaña de Estados. Una vez allí, WhatsApp brindará la posibilidad de escribir y agregar contenido multimedia, como sucede actualmente. La novedad es que en la esquina inferior derecha de la pantalla, el usuario tendrá un botón con el ícono de un micrófono, idéntico al que ya existe en los chats.



A partir de allí, el proceso será exactamente igual al que ya se conoce: la persona deberá mantener seleccionado este botón mientras grabe el audio que quiera compartir. Una vez completado el proceso, la nota de voz quedará inserta en el estado.



La herramienta aún se encuentra en proceso de desarrollo y no está completa ni siquiera para los usuarios de la versión beta, ya que lo que se pudo observar en esta ocasión fueron solamente imágenes de la interfaz.



Por ese motivo, aún no se conocen algunos detalles, como saber si por ejemplo una foto y un audio podrán convivir en una misma historia. Se espera que en el corto o mediano plazo la herramienta ya se encuentre en funcionamiento para todas las cuentas de la plataforma.

TikTok lanza Now, una función inspirada en BeReal

La firma china TikTok se une a la corriente de inspiración surgida tras la aparición de BeReal e incorpora una nueva función llamada Now.



Al igual que la emergente aplicación BeReal, Now enviará una notificación diaria que llega al usuario en un momento aleatorio del día y que le invita a compartir una fotografía o un video. La captura, además, se efectúa al tiempo con la cámara trasera y frontal, disponiendo de sólo 3 minutos para efectuar la foto o video. En este caso TikTok añade algunas funciones adicionales, como la captura de video priorizando la captura de la cámara trasera, añadiendo en un recuadro la captura de la cámara frontal.

Twitter habilitó 'Alt text' para todos los usuarios

Anunciados en abril del 2022, hasta el momento los textos descriptivos de las imágenes publicadas en Twitter estaban disponibles únicamente para un grupo reducido de usuarios, pero desde esta semana ya están al alcance de todos los tuiteros del mundo. La función Alt text (Texto alternativo) permite describir los elementos visuales de la imagen, con el fin de que los motores de búsqueda puedan identificar con mayor facilidad y sugerir a los usuarios.



Lo mejor de esta descripción es que es detectada de manera automática por los lectores de pantalla que emplean.