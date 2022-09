Venta de combustibles decae en la mayoría de las provincias

lunes 26 de septiembre de 2022 | 6:04hs.

De acuerdo al relevamiento efectuado por la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha) en comparación con el mes previo, el volumen total de combustibles líquidos vendido en el canal minorista argentino se redujo durante julio un 3,1%, con caídas en 18 de las 24 jurisdicciones provinciales.



“Esto es una señal de alerta para nuestro sector, que viene sufriendo desde la recesión de 2018 y hoy sobrevive en un contexto totalmente hostil, marcado por la falta de políticas energéticas claras y con rumbo incierto, la inflación y los precios pisados en los surtidores”, explicó el presidente de Cecha, Gabriel Bornoroni.



Dado que el valor de los combustibles líquidos ha venido atrasándose con relación al resto de los precios de la economía, el volumen vendido durante julio no alcanza para recuperar los niveles de facturación, ajustados por inflación, de cuatro años atrás.



Efectivamente, la facturación en julio de 2022, ajustada por inflación, fue 3,8% menor a la registrada en julio de 2018.



Esta evolución de volúmenes y precios implica que los operadores del expendio de combustibles en Argentina han perdido, desde el inicio de la última recesión, el equivalente a 4,9 meses de ventas y a 5,5 meses de facturación.



La tendencia de los últimos meses, de volúmenes decrecientes y precios todavía rezagados, no contribuye a recuperar los volúmenes y la facturación perdidos durante los últimos cuatro años.



Una forma de analizar la cuestión del atraso de precios relativos del sector es comparando con precios vinculados al consumo.



Desde junio de 2021 hasta julio de 2022, mientras el precio de la nafta súper se incrementó 39,3% (promedio nacional, todas las banderas), el precio de la leche fresca en sachet se incrementó 69,1%, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se incrementó 76%, el componente de alimentos y bebidas del IPC se encareció 76.2% y el precio del pan francés aumentó 79,3%.



Otra forma de analizar la cuestión del atraso de precios del sector es mediante la comparación de precios internacionales dentro de la región.



El precio de la nafta súper en Argentina (1,022 dólares por litro) se encuentra por debajo de los precios en Estados Unidos (U$S 1,110), Panamá (U$S 1,142), Brasil (U$S 1,156), México (U$S 1,198), Paraguay (U$S 1,409), Canadá (U$S 1,465), Chile (U$S 1,497), Perú (U$S 1,547) y Uruguay (U$S 2,015).



Como resultado de todo lo anterior, las Estaciones de Servicio tienen que vender un mínimo de 283.000 litros mensuales para alcanzar el punto de equilibrio, volumen al que no llega el 48,1% de establecimientos del país.



Falta gasoil

Por otra parte desde el sector de transportistas de cargas, apuntaron que sigue siendo fuerte la escasez de gasoil en varias zonas del país.



“La semana que viene va a ser muy complicada. De acá a fin de mes debería faltar mucho combustible”, se reconoció desde una estación de servicio en Mar del Plata ante el quiebre frecuente de stock.