Tras la reapertura, Iguazú logró 30% más de turistas extranjeros que en 2019

lunes 26 de septiembre de 2022 | 6:05hs.

Puerto Iguazú fue una de las ciudades más castigadas por el freno que provocó la pandemia por el coronavirus. El parate, casi total, impactó de lleno en diversos rubros de la economía de la ciudad, por su alta dependencia del turismo internacional que hasta antes del arribo de la enfermedad, ingresaron al destino que alberga a las Cataratas personas provenientes de 170 países del mundo entero.



Durante 560 días, el puente internacional Tancredo Neves, que une con la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, permaneció cerrado. Fue el 27 de septiembre del año pasado cuando a las 12 se levantaron las vallas que sellaron el paso de vehículos y personas para frenar el avance del virus. Ese día, que mañana se cumple un año, marcó un antes y un después en la historia de la ciudad.



Desde ese entonces, la ciudad comenzó a exhibir otra postal. El movimiento por las calles se intensificó, los comercios volvieron a llenarse de visitantes nacionales y extranjeros y el turismo volvió a cobrar el protagonismo característico, con las Cataratas del Iguazú como el destino más elegido del último año. Entre marzo de 2020 y septiembre del año pasado, Puerto Iguazú era otra, con escaso flujo de vehículos, tiendas vacías y una crisis sin precedentes para el destino.



Actualmente, el turismo volvió a marcar récords con un crecimiento del 30% comparado con el 2019, de acuerdo con datos relevados por el Iguazú Turismo Ente Municipal (Iturem). El comercio, por su parte, todavía espera recuperar los niveles prepandemia, aunque un año después de la tan anhelada reapertura logró recobrar el 80% del caudal que había también en 2019 (ver página 4).

Últimamente, hay hasta tres horas de espera para ingresar al país por Iguazú. Foto: Norma Devechi

En este sentido, en lo que refiere al movimiento sobre el viaducto internacional, se estima que en promedio un total de 20.000 personas cruzan diariamente sobre el Tancredo Neves, quienes realizan trámites migratorios. Ello se refleja en las extensas filas que se registran sobre el paso, con kilométricas colas y hasta tres horas para cruzar. Sin embargo, desde Migraciones no informaron cuántos cruces hubo hasta el momento sobre el corredor internacional. Los últimos datos disponibles indican que antes de la pandemia hubo más de 12 millones de personas que traspasaron la frontera, hecho que convirtió al puente Iguazú-Foz en el paso fronterizo de mayor tránsito de todo el país.



De esta manera, Puerto Iguazú volvió a recuperar la postal habitual. Pero la pandemia marcó un antes y un después de la ciudad, que sintió como nadie el parate total por la pandemia. Luego de reiterados pedidos desde los rubros comercial, gastronómico y hotelero, se abrió el puente el 27 de septiembre del año pasado, primero con un total de 890 ingresos permitidos, número que fue ampliándose hasta eliminar definitivamente en febrero de este año los cupos de personas por jornada.



Turismo a pleno

Para el sector turístico de Iguazú, la reapertura del paso internacional significó un punto de inflexión. Según las estadísticas relevadas por el Iturem, el crecimiento en la cantidad de visitantes extranjeros que ingresan al país por el centro de frontera fue progresivo. Sin embargo, ya alcanzó un 30% superior con respecto a los datos históricos de 2019.



Desde el sector turístico indicaron que la conexión fronteriza por el puente Tancredo Neves es de suma importancia para el crecimiento en cuanto al flujo de visitantes. No solamente por la llegada de turistas del Mercosur, sino por los turistas de otros continentes que llegan al destino por vuelos que aterrizan en el aeropuerto de Foz de Iguazú.



En ese aspecto, Leopoldo Lucas, titular del Iturem, resaltó que el aeropuerto internacional de Foz de Iguazú representa un importante medio de ingreso de grupos de distintas partes del mundo que, por supuesto, hacen su paso hacia Puerto Iguazú.



“El movimiento ya se desarrolla con un alto impacto. Esto quiere decir que el destino, al ya transitar visitas por encima del millón -tomadas del termómetro por excelencia, que son los ingresos a Cataratas- ya evidencia el alto flujo mencionado”, señaló en diálogo con El Territorio.



Desde el 27 de septiembre de 2021 y a medida que se fueron eliminando los requisitos de ingreso al país hasta volver a la total normalidad, el puente Iguazú-Foz se afianza día a día, con gran notoriedad, que lo posiciona hace varios meses como uno de los pasos fronterizos de mayor tránsito. Al respecto, Lucas explicó: “Esto se debe a la estratégica unión de tres países que conforman una excelente oferta para los visitantes, sumado a las experiencias únicas que se vive en la referencia mundial como lo son las Cataratas del Iguazú, un atractivo compartido entre Argentina y Brasil”.



En referencia a estadísticas, y tomando como período base la reapertura del puente internacional, los ingresos de turismo internacional referentes al segmento del Mercosur demuestran números que han registrado un crecimiento gradual, que primero comenzó con un 10%. No obstante, con el correr de los meses, se situó por encima del 30%, períodos incluso en los que se registró un crecimiento intermensual que duplicó el valor intermensual, como ocurrió en abril respecto a la cantidad de visitantes.



Las proyecciones del sector turístico son de crecimiento constante, teniendo en cuenta las asimetrías cambiarias actuales, por lo que desde la actividad apoyaron los pedidos de agilización en los trámites migratorios.



Las filas, un problema

Con la reapertura del paso, las filas para cruzar la frontera volvieron. Como viene publicando este matutino, en los últimos meses se vienen registrando kilométricas filas para pasar desde Foz a Iguazú y viceversa.



En los últimos fines de semana de septiembre, el tiempo de espera para ingresar a la ciudad de las Cataratas como también pasar hacia Brasil demoró hasta tres horas, hecho que generó profundo malestar entre los automovilistas, la mayoría que realizaba Tránsito Vecinal Fronterizo (TVF) con el objetivo de realizar compras en Iguazú, por la asimetría cambiaria.

En cifras

560 La cantidad de días que permaneció cerrado el puente Tancredo Neves como consecuencia de la pandemia del coronavirus.