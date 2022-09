Bahillo busca apuntalar las economías regionales

lunes 26 de septiembre de 2022 | 6:04hs.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, destacó los resultados del Programa Incremento Exportador al resaltar que permitió “fortalecer las reservas y mejorar los ingresos de los productores”, al ser entrevistado por Radio Colonia.



Bahillo afirmó que “hay un entramado productivo que vincula a la agricultura con la ganadería, o la generación de energía, que implica un proceso de agregado de valor muy importante, por lo cual es erróneo pensar que el productor sólo se dedica al cultivo de soja”.



Asimismo, recordó que la norma indica que mientras la operación esté cerrada en septiembre, no invalida que la logística y el embarque se hagan durante octubre, porque la cotización del dólar se mantendrá en 200 pesos para esos casos.



Al referirse a las medidas del Banco Central, el funcionario explicó que se esta trabajando en una articulación para darle solución al reclamo del sector privado, por lo cual se le pidió a la Mesa de Enlace que incorpore su visión al respecto de manera de tener un enfoque general sobre la temática.



Por otra parte, Bahillo adelantó que elevará una propuesta para fortalecer las economías regionales al Ministro de Economía.



En este sentido recordó que mantuvo reuniones con diferentes cadenas de valor, cámaras empresarias y ministros provinciales para consensuar un plan de acción.



Reunión con Came

Bahillo se reunió días atrás con representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). En la cita desde Came se destacó la diferencia entre las economías regionales más del 60% de las explotaciones agropecuarias del país y los grandes exportadores, acopiadores, intermediarios y comercializadores.



“En el campo no somos todos iguales, por lo que no podemos ser beneficiarios de una misma política. Nuestras producciones intensivas requieren medidas estratégicas que promuevan la rentabilidad y competitividad, según actividad, tamaño y ubicación de la pyme agropecuaria”, aseguró Eduardo Rodríguez, titular del sector de Economías Regionales de Came.