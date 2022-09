El desafío de elegir la ventana correcta para el hogar

lunes 26 de septiembre de 2022 | 0:00hs.

Las ventanas son un elemento fundamental cuando planificamos un espacio, ya que cumplen con funciones vitales para cualquier ambiente. Permiten la ventilación y la entrada de luz, potencian la comunicación con el exterior y determinan la decoración y el diseño de la fachada. Y, sin embargo, muchas veces no sabemos cómo elegir ventanas que nos gusten y que se ajusten a las necesidades. Existen modelos y tecnologías que ofrecen grandes oportunidades para construir espacios óptimos energéticamente.



Tipo de abertura

Antes de elegir el tipo de ventana, se sugiere pensar en cuánto espacio tenés y en su accesibilidad por dentro y por fuera. Es clave pensar en una opción práctica para el día a día. Tené en cuenta, por ejemplo, si la ventana va a llevar mosquitero, si va a tener reja y en cómo vas a limpiar el vidrio.



Corredizas: son muy populares y convenientes si no querés perder un centímetro de tu ambiente. Permiten hermosas vistas y son ideales si vas a instalar un mosquitero.



Guillotina: son una excelente opción si tenés un espacio angosto para colocar la ventana.



Abatible: las ventanas abatibles ocupan espacio al abrirse, por ello no son las más recomendadas para espacios pequeños o muy amoblados. Ofrecen un ángulo de apertura de 180° y son muy herméticas, ideales si querés ahorrar energía.



Batiente: estas ventanas se abren inclinándose hacia el exterior, por lo que no es posible asomarse. Son ideales para espacios que requieren de iluminación pero no de mucha ventilación, como un escritorio, un baño, un pasillo o un garage.



Paño fijo: estas ventanas son perfectas para ambientes que requieran de luz pero no de ventilación. Restringen al 100% el flujo del aire.



Materiales para elegir ventanas

Antes de elegir el material correcto para las ventanas, debemos tener en cuenta 4 factores fundamentales: el aislamiento acústico, el térmico, la durabilidad y el mantenimiento. Así evitaremos pérdidas de dinero y dolores de cabeza en el futuro.



Madera: es una gran alternativa si querés sumar calidez a tus ambientes. Además de ser la alternativa más ecológica y económica, la madera es un aislante natural. Sin embargo, tené en cuenta que requiere de mantenimiento para estar en buen estado.



Aluminio: ofrece una gran variedad de terminaciones, por lo que resulta muy versátil para decorar ambientes. Es muy liviano y no necesita mantenimiento, tan sólo una limpieza muy sencilla.



PVC: es una excelente opción para usar en los marcos de las ventanas, ya que es muy aislante y liviano. Requiere de poco mantenimiento y tiene una larga vida útil.



Chapa: es una alternativa económica pero con una vida útil muy corta ya que no es resistente al agua y se oxida con rapidez. Además es poco eficiente para conservar el calor dentro de los ambientes.



Cristalería

La elección de los cristales depende de las necesidades del ambiente. Se pueden elegir vidrios más aislantes al frío y a los ruidos, que permitan mirar al interior del ambiente, que contengan la entrada de luz o que estén especialmente preparados para resistir golpes.



Transparentes: aportan la máxima luminosidad a los ambientes, pero requieren de cortinas para evitar que se vea desde el exterior.



Translúcido: son perfectos para baños o ambientes que requieren de luz y discreción.



Vidrios Templados: ideales para hogares con niños pequeños o para superficies muy amplias. Estos vidrios no se astillan ni se rompen en formas puntiagudas cuando se quiebran, lo que supone un riesgo mucho menor.



Espejado: la lámina interior funciona como si fuera un espejo. Impide que se vea desde el exterior pero pierde un poco de luminosidad.