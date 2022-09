El enigmático viaje de Mauro Icardi tras su separación de Wanda Nara

lunes 26 de septiembre de 2022 | 6:00hs.

El jueves por la tarde, Wanda Nara acudió a sus redes sociales para dar un noticia que pocos se esperaban: confirmó su separación de Mauro Icardi. La decisión de ponerle un fin a los rumores y hablar abiertamente sobre esta dolorosa etapa surgió luego de que, tras abrir un espacio en su Instagram para que le hicieran preguntas, la mayoría de ellas apuntaron a su matrimonio. Aunque el futbolista decidió mantener el silencio tras el posteo, en la última hora reapareció para mostrar que está en pleno viaje.



La separación de Wanda e Icardi fue shockeante, pero al mismo tiempo era una realidad que muchos usuarios veían venir. Desde el estallido del Wanda Gate en octubre del 2021 -cuando trascendió que el futbolista engañó a su esposa con Eugenia “la China” Suárez-, su relación nunca volvió a ser la misma y, a lo largo de un año, estuvieron envueltos en múltiples crisis, peleas, reconciliaciones y cruces en las redes sociales.



Según Yanina Latorre, quien en este tiempo se convirtió en la fuente principal de información sobre este tema, aseguró que la empresaria jamás pudo superar la infidelidad y que ese era el punto que no les permitía sanar la relación. Al parecer, el dolor de la traición fue demasiado fuerte y ella consideró que era momento de ponerle un final al matrimonio.



“Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas, es preferible que lo sepan por mí. No tengo nada más que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor, pido que puedan entender, no solo por mi sino también por nuestros hijos”, escribió en letras blancas sobre un fondo negro.



Por su parte, Icardi continuó publicando tiernas historias en honor a su esposa hasta minutos antes de que ella tirara esa bomba. Aseguró que quieren tener otro hijo, que planean dar una gran fiesta el año que viene para celebrar su décimo aniversario y hasta compartió un mensaje que Wanda le mandó en donde expresó que lo extrañaba. Sin embargo, eliminó todo al enterarse que, al parecer, estaban separados.



A la compleja situación, se le sumó un detalle no menor: actualmente, ambas celebridades están separadas por miles de kilómetros. Mientras él está en Turquía jugando con el Galatasaray, ella está en la Argentina en plena filmación de ¿Quién es la máscara?



En las últimas horas, la intriga aumentó aún más cuando el exintegrante del PSG subió un video para revelar que está en viaje a Milán, ciudad en donde tienen varias propiedades, ya que vivieron allí antes de su traslado al club francés. Por el momento, no aclaró el motivo de su misteriosa escapada.



Lo que captó la atención de más de uno es que la publicación llegó poco después de que Wanda subiera un spot publicitario con L-Gante, con quien se la vinculó sentimentalmente luego de que fueran vistos juntos en un reconocido boliche. Si fue casualidad o una indirecta, solo lo sabrán los involucrados.