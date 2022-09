Choque de poderes

domingo 25 de septiembre de 2022 | 6:00hs.

Así como muchos dirigentes fueron perdiendo credibilidad o buena imagen, según lo demuestran los sondeos, del mismo modo la gente fue perdiendo confianza en el accionar de la Justicia. Es decir, dos poderes fundamentales de un estado democrático como el poder Ejecutivo y Judicial, transitan por sus horas más delicadas, con efectos reales en la ciudadanía.

Hay quienes entienden que ello fue generándose por la manipulación a la cual se sometió desde el poder político en la gestión anterior a la justicia, pero también el accionar de algunos integrantes del Poder Judicial fue mellando la credibilidad de los argentinos en cuanto a la eficiencia y lo más importante, la independencia judicial. Esto último representa el máximo activo que está en juego de uno y otro lado. Estos dos poderes del Estado están siendo protagonistas en medio de acusaciones cruzadas -cada uno responde con sus propias herramientas- pero también, en el marco de una propuesta de reformas. En la noche del jueves, impulsado por el Frente de Todos, se consiguió la media sanción para la ampliación de la Corte Suprema. No resultó una tarea sencilla y debió modificarse el proyecto original que fuera impulsado por las provincias, para bajar de los 25 propuestos a 15 miembros, de los actuales cuatro. Ya en la Cámara alta le resultó difícil al oficialismo reunir suficientes votos para avanzar con el proyecto de reforma que ahora fue girado a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo primero debe reunir suficientes diputados sólo para conseguir quórum. De allí, siempre, la importancia de acuerdos con los interbloques.

La pregunta que tienen que hacerse honestamente los diputados y senadores de la oposición es si en verdad creen que la Justicia funciona bien, que la Corte con 4 integrantes del mismo género cumple con la diversidad de temas que deben intervenir. Si la Argentina se compara con países de Sudamérica, es la que menos integrantes tiene en la Corte, junto a Uruguay. Le siguen Paraguay y Bolivia con 9 integrantes; Brasil con 11; Perú conformada por 19; Chile y Ecuador, con 21; Colombia 23 y Venezuela 32. La oposición no puede realizar un debate serio alejado de los tironeo políticos electorales y de opinión pública. El proyecto con media sanción, amplía el número a 15, no pueden ser más de 8 hombres e incorpora la representación por regiones del país, dándole una conformación federal y no centralista como lo es en la actualidad. Otra cuestión que no hablan, es que necesariamente los supuestos postulantes para cortesanos deben necesariamente ingresar con acuerdo mayoritario de todas las fuerzas políticas. Sin acuerdos, no ingresan. Excepto que un nuevo presidente quiera emular a Macri e incorporarlos por decreto.

Cristina salió a defenderse

Otro hecho que toca y enfrenta al ámbito judicial, tiene que ver con el juicio que se le sigue a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por la Causa Vialidad. Quien es titular del Senado y fuera presidenta de la Nación asumió el viernes el cierre de alegatos de su defensa en el marco del juicio oral por la obra pública. Pudo ejercer su propia defensa en esta etapa del juicio por su condición de abogada y expresarse esta vez, luego de que hace un mes se le denegara la posibilidad de ampliar su declaración.

Cristina es la principal acusada de ser la jefa de una asociación ilícita y por administración fraudulenta durante sus mandatos. Cuestionó las arbitrariedades cometidas en el juicio, para concluir que se trató de un claro caso de prevaricato, en alusión a la resolución arbitraria dictada. Para luego remarcar que estaba siendo juzgada por una Justicia, que visitaba asiduamente a Mauricio Macri en Olivos o Casa de Gobierno o jugaban juntos al fútbol en su quinta, marcando cierta convivencia que no condicen con el comportamiento de neutralidad de los jueces.

La fiscalía pidió 12 años de prisión para la vicepresidenta y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Consideró que la acusación es profundamente inconstitucional. La intervención de Cristina se concretó, 22 días después del intento de homicidio que sufrió el primero de septiembre en la puerta de su domicilio en Recoleta. Por lo que también hizo mención, durante su alegato que la Justicia y los medios crearon un clima sobre lo sucedido y deslizó que se debe determinar el financiamiento y con ello, el autor intelectual del atentado, además de apuntar contra legisladores del PRO por los abogados aportados a los acusados. Ahora los jueces deben considerar las pruebas de la acusación fiscal para resolver y dictar sentencia antes de fin de año.

Boicot a Manes

El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, el neurocientífico Facundo Manes, anduvo por la tierra colorada de gira para instalar su candidatura presidencial. Aunque su eslogan es “empatía”, los dirigentes del radicalismo misionero lo dejaron solo, no movilizaron gente al frío acto en la plaza, ni siquiera lo llevaron a comer galetto que había manifestado que quería deleitarse con unos de los platos característicos de la zona. Lo vieron comiendo en su hotel, casi en soledad, y luego fue a la costanera a un bar a encontrarse con parte de su comitiva, donde comentó que los dirigentes radicales de la provincia con cargos nacionales, provinciales y municipales están más motivados en caerles bien a los Macri, Bullrich y Larreta que a los propios radicales. Asombrado manifestó que después de las fotos de rigor de la plaza a la tarde, a la noche no le atendieron el teléfono. El trago amargo en Misiones, fue superado con el recibimiento y empatía que tuvo en la vecina provincia de Corrientes.

Oportunidades de negocios

Oscar Herrera Ahuad, junto a otros 9 gobernadores integrantes todos del Norte Grande, estará desde mañana en los Estados Unidos. Viaja cargado de expectativas. Su anhelo es ratificar acuerdos de financiamiento de obras, abrir nuevos mercados para productos de la provincia, fortalecer vínculos y tentar a inversores en el desarrollo de proyectos de generación de energía limpia e innovación en general. Durante seis días -ya que estará hasta el sábado 1 de octubre-, el mandatario misionero será parte de la comitiva que también integra, entre otros, el ministro del Interior, Wado de Pedro.

Entre los múltiples encuentros y reuniones con empresarios de peso internacional, funcionarios y entidades, hay un encuentro en particular apuntado por el gobernador misionero que tiene que ver con lo que sucederá el martes con la reunión programada -primero- con autoridades del Banco Mundial pero fundamentalmente luego, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Con esta última banca internacional, el gobierno de Misiones quiere asegurarse recurso financiero para afrontar la obra de construcción del puente sobre el arroyo Yabotí que permitirá el acceso regular a los Saltos del Moconá, en El Soberbio.

Al día siguiente, el miércoles 28, también será un día importante para la provincia ya que se desarrollará un encuentro en la US Chamber of Commerce (lo que sería una Cámara de Comercio) y una oportunidad, para hablar de clima y oportunidades de negocios. Del mismo modo, el jueves en una reunión más acotada del que serán parte solo tres provincias además de Misiones, La Rioja y Corrientes, el tema será “el papel de las economías regionales en un contexto global signado por la crisis energética y alimentaria”, en un encuentro previsto con Eugenio Díaz Bonilla, director del Instituto Latinoamericano de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias Internacionales. Allí el gobierno de Misiones trasladará la inquietud de empresarios de la provincia para buscar abrir nuevos mercados para productos de la región como la yerba mate, el té y la foresto industria. De acuerdo al mandatario provincial, llevará en su equipaje un video con todo el potencial que tiene Misiones para exportar. A su vez, en los diferentes encuentros, la provincia exhibirá lo que viene haciendo en la generación de energía limpia y tecnología y buscar financiamiento o inversores, como la realizada el jueves mediante la firma concretada con Powerchina International Group Limited, para el montaje de un Parque Solar Fotovoltaico para producir energía en San Javier. En esa misma línea, buscará conseguir más recursos o financiamientos para la política de Estado destinado a ratificar el camino de innovación y tecnología iniciado por la provincia desde hace tiempo. También deslizó que los gobernadores le vienen insistiendo al ministro de Economía, Sergio Massa para que en el presupuesto de 2023 se eleve el tope subsidiado de luz a 750 KWh.

Justamente en materia de energía, antes de partir el día viernes a Estados Unidos, el mandatario provincial inauguró las líneas de 13,2 Kv en Piñalito Norte, luego encabezó la presentación del primer auto eléctrico que produce la provincia con Faniot, el Hamelbot, construido con mano de obra misionera.

Ello en un momento único para la provincia. Por caso, esta semana los números oficiales del Indec, dejaron en claro que Posadas es la ciudad de más alto nivel de actividad y empleo de todo el país, luego de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ya se sabe es el distrito más rico del país. Desde la gestión, se destacó que es una muestra de la efectividad del modelo político provincial.

El trabajo de campo

En Misiones, la semana política culminó con la participación de más de mil asistentes de los 77 municipios en el encuentro desarrollado en conmemoración del Día de los Derechos Políticos de las Mujeres. La convocatoria se concretó en el Centro del Conocimiento de la ciudad de Posadas donde se reunieron para debatir temas actuales y se instó a involucrarse en el ámbito político, sin distinción de banderas partidarias. Lo cierto es que se observó un creciente interés de las mujeres en ser parte activa en las decisiones de los asuntos públicos y en temas como TICs y economía del conocimiento. Es lo que terminó reflejando el encuentro denominado Mujeres en clave política, oportunidad en que las participantes agradecieron a Carlos Rovira y Herrera Ahuad por la oportunidad de crecer, de abrirles espacios.

En forma previa, se concretó un encuentro en la Casa del Militante, dirigido a jóvenes misioneros a fin de incentivar la participación política y hablar de innovación y liderazgo. El encuentro tuvo como principales oradores a los diputados Hugo Passalacqua y Lucas Romero Spinelli. Justamente, en lo político partidario, el vicepresidente de la Legislatura, cobra cada vez mayor protagonismo en todos los actos y recorridos habituales realizado por Herrera Ahuad. Quien fuera gobernador de la provincia mantiene aquella capacidad de acercamiento con los más diversos sectores y se lo ve calentando motores para una probable candidatura el año que viene. También se lo ve muy seguido junto a Herrera Ahuad y Passalacqua, a Romero Spinelli, quien, según los rumores electorales, picaría en punta para completar la fórmula renovadora. Desde la renovación ya avisaron que se viene la nueva generación, donde tendrán cabida muchos jóvenes y mujeres, sin descuidar a los cuadros políticos que se fueron aggiornando y mostrando capacidad de gestión.

En Diputados

En tanto, la Legislatura provincial volvió a poner fuerte acento en fortalecer el bienestar de la población con servicios de salud, deporte y cultura. Una de las normas aprobadas apunta a mejorar la calidad de vida de personas sordas e hipoacúsicas y de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica más conocida por su sigla ELA, entre otras leyes de gran relevancia, como el museo sensorial, como espacio de transmisión de conocimientos y aprendizajes.