Pese a las diferencias, se terminaría aprobando

domingo 25 de septiembre de 2022 | 6:02hs.

El gobierno nacional envió el 15 de septiembre a Diputados el proyecto de presupuesto 2023 que contempla para el próximo año un gasto total de 29 billones de pesos, un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 2%, una inflación del 60% y un déficit primario del 1,9%.

Luego de las primeras lecturas del proyecto empezaron a hacerse públicas algunas miradas de los legisladores nacionales que sirven para entender el grado de aprobación que en principio cosechará esta iniciativa. Si bien se sabe que encenderá un debate acalorado, todo indica que se terminaría aprobando a fines del mes próximo

“Tuvimos buen diálogo y la propuesta es que tengamos un buen debate, primero con la presencia de funcionarios y luego entre diputados y diputadas, para alcanzar los consensos necesarios y darle media sanción al proyecto” expresó la Presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau.

Por su parte, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, no descartó la posibilidad de invitar también a que exponga en ese ámbito el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce. “Cómo que no va a existir la posibilidad que venga Pesce si ya lo hizo en una reunión cuando se trataron los proyectos sobre los créditos hipotecarios. Lo vamos a invitar pero hay una potestad de venir o no venir, no es un funcionario del Poder Ejecutivo”, señaló Heller.

Desde la oposición, el jefe del bloque radical, Mario Negri, dijo que “el oficialismo quiere sesionar el 26 de octubre y nosotros queremos sumar la presencia del director del Banco Central, Miguel Pesce. No queremos un tratamiento exprés. Tenemos predisposición pero que no quede nadie sin venir”

El diputado de la UCR-Evolución, Emiliano Yacobitti, dijo que “es positiva la vocación que ha tenido el gobierno para informar y explicar la elaboración del presupuesto”.

Massa irá a Diputados para pedir la aprobación del presupuesto 2023