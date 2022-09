Cande y Coti y un guiño a la reconciliación

domingo 25 de septiembre de 2022 | 6:00hs.

Con una foto en sus redes sociales Cande Tinelli dio a entender que retomó su noviazgo con el músico Coti Sorokin, luego de un tiempo de distanciamiento.

Los artistas habían anunciado su separación hace dos semanas y luego de dos años de relación y planes de boda, pero en las últimas horas pareciera que volvieron a darle una oportunidad a su amor.

En diálogo con LAM, Cande había dicho sobre los rumores de separación: “Hay un impase pero prefiero no hablar. Igual está todo bien. Tengo la mejor de las mejores. Lo adoro, está todo bien. Yo estoy muy bien, me siento muy bien. Me siento muy bien conmigo misma”.

Ahora, por medio de una foto tomados de la mano y sin decir palabra, la pareja habría conforimado la reconciliación.