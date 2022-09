Declaró un señalado por la oficial Miranda como sospechoso del ataque

sábado 24 de septiembre de 2022 | 2:00hs.

Un hombre que fue citado ayer por la causa del ataque ocurrido en San Vicente, en la madrugada del martes 6, en perjuicio de la familia de la oficial auxiliar María Eugenia Miranda, jefa de la Comisaría Segunda local. La víctima lo había señalado como sospechoso a raíz de un audio intimidante referido a los efectivos policiales.

El hombre no quedó detenido y declaró ante las autoridades judiciales en calidad de testigo sospechoso, figura que lo exime de declarar bajo juramento.

En cuanto a las pesquisas, las autoridades de la Policía de Misiones enviaron el sumario con todas las actuaciones del caso en los últimos días. A su tiempo, el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente incorporó el documento y avanzó con la investigación del episodio.

A su turno de testificar sobre lo sucedido, la oficial Miranda expresó sus sospechas y apuntó a la persona autora de un audio que circula en la localidad, en el que el citado había manifestado la intención de propinar tiros a la policía.

El hombre mencionado fue ubicado y declaró ante el juzgado bajo la figura de testigo sospechoso. Es así que su testimonio se incorpora al expediente sin juramento, ya que el hombre no tiene la obligación de hacerlo.

“Con mucha certeza creo que esto viene del lado de los chiveros de soja y maíz, tiene que ver con el contrabando de granos y es un mensaje para que dejemos de hacer controles, pero es nuestro trabajo y no nos van a intimidar”, lanzó la oficial Miranda en una charla que tuvo con El Territorio.

Los pesquisas hallaron 19 vainas de pistola automática. Foto: Marcelo Rodríguiez

Desde hace alrededor de tres años la jefa policial se encuentra al frente de los operativos de control en conjunto con Rentas, Agencia Tributaria de Misiones (ATM), y en contacto directo con los puestos Centinela, El Arco y Apóstoles.

Hace poco en la localidad se habilitó el control fijo sobre ruta 13 y existe otro rotativo sobre la provincial 221, que va hacia Colonia Aurora, en el que son detectados los camiones que ingresan a la provincia con granos pero se desvían de la ruta declarada, es decir, en la documentación declaran un galpón de acopio por ruta 12 a cargo de una firma comercial -por ejemplo-, pero el avance es hacia la costa brasileña.

“Desde que comenzamos con los operativos pasaban en la ruta y nos decían que tengamos cuidado, algunos mensajes nos llegaban. Nunca pensamos que en algún momento iban a ejecutar un ataque como el que hicieron”, alertó y detalló que “los peritos encontraron 19 vainas de pistolas 9 mm y las balas impactaron en las paredes de nuestra casa, en el auto, en todas partes y justamente en la pieza donde estábamos durmiendo hay dos disparos”.

“San Vicente es el único lugar de conexión directa con las rutas que los llevan hacia la frontera con Brasil, nosotros bloqueamos el paso ejerciendo controles y se ven perjudicados, estamos hablando de un negocio millonario”, puntualizó la oficial Miranda.

El atentado

El ataque fue perpetrado en plena madrugada del martes 6 y puso en riesgo la vida no solamente de la autoridad de la fuerza, sino la de su pareja, también policía con rango de sargento, Camilo Flecha, y a su hijo de apenas 4 años, que dormía en la vivienda situada en el barrio Los Lapachos, de San Vicente.

“Estábamos durmiendo porque eran pasadas las dos de la madrugada. Escuché una ráfaga de disparos y le avisé a mi marido que estaban tiroteando la casa. Él se levantó y agarró mi arma para ver afuera, mientras que yo me asomé desde la ventana de la habitación (que está en la planta alta) y si bien en la calle no vi a nadie, noté que nuestro auto se estaba prendiendo fuego. Con una manguera lo apagamos y unos minutos después se acercó un vecino porque pensó que nos robaron, pero no, fue una clara amenaza por nuestro trabajo”, relató luego de lo ocurrido.

La balacera duró menos de un minuto e incluyó el incendio, con una bomba casera tipo molotov, del vehículo de los uniformados, un Peugeot 408 que estaba guardado en la cochera y terminó afectado en el lateral derecho.

Los atacantes se esfumaron en la oscuridad de la noche. Se presume que eran por lo menos dos y que llegaron caminando, tal vez con un vehículo de apoyo esperando en las inmediaciones.

En la vereda los peritos levantaron 19 vainas de pistola automática como las que utilizan las fuerzas de seguridad. Ese dato permite interpretar que usaron más de una por la cantidad de balazos que impactaron en la pared de la casa y el vehículo, además del muro y la reja frontal de la propiedad. Las marcas están a la vista.

Desde el primer momento la investigación fue relacionada con el contrabando de granos, se supo que anteriormente hubo amenazas anónimas y hasta mensajes desafiantes e intimidatorios hacia la damnificada directa y algunos policías a su cargo.

En ese contexto, vale aclarar que por su ubicación, San Vicente se convirtió en el paso obligatorio para el tráfico ilegal y las incautaciones de miles de toneladas de soja, maíz y alpiste transportadas en decenas de camiones cuyo recorrido debe terminar en la costa del río Uruguay (con destino a Brasil) generan pérdidas millonarias a los dueños y gestores del contrabando. Hacia ellos apuntan las sospechas y si bien hasta el momento no existen personas detenidas, varios nombres aparecen en la mira.

Reconocimiento

Los uniformados fueron reconocidos por su trabajo. Foto: Victor Hugo Paniagua

En la mañana siguiente del ataque, la oficial se hizo presente en la Jefatura de la Policía, en Posadas, donde se realizó una pequeña ceremonia en su reconocimiento por su labor.

Del evento participaron autoridades del gobierno provincial en reconocimiento al equipo de trabajo de la Policía de Misiones.

El ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, remarcó que la fuerza de seguridad provincial está haciendo una gran tarea “porque a alguien le molesta que les incauten una gran cantidad de mercaderías”.

Por su parte, la oficial auxiliar Miranda dialogó con la prensa y afirmó que se siente “respaldada, acompañada y agradecida por todo esto. Lo estamos llevando en familia y acompañada de mis compañeros y jefes que no me sueltan la manos. Mi plan es seguir trabajando”.

Finalmente refirió que ser policía para ella es tener vocación de servicio, “y por eso no voy a abandonar a mis compañeros y les insto a trabajar en grupo, a seguir trabajando y no bajar los brazos”.