El sueño de una pequeña Luisana

sábado 24 de septiembre de 2022 | 6:00hs.

Mientras disfruta de los primeros días de su cuarta hija, Cielo, y se prepara para volver a los escenarios con la esperada versión teatral de Casados con hijos, Luisana Lopilato abrió su archivoteca para interpelar a los nostálgicos. La actriz que reside en Vancouver, donde formó una hermosa familia junto a su esposo, el cantante Michael Bublé, empezó de muy chica su recorrido en los medios y quiso compartir algunas de esas postales con sus más de seis millones de seguidores. “Mis mejores recuerdos. Cuando mi mamá me buscaba por el cole para irnos corriendo a un casting o cuando quedaba para algún comercial y en la calle me reconocían y no lo podía creer”, reveló. “Había algo de ese día a día que me gustaba, que sentía que quería más”, expresó.