Iguazú: a casi un mes del incendio de la vivienda de madre e hija, cuentan con un techo para resguardarse

viernes 23 de septiembre de 2022 | 9:26hs.

El pasado domingo 28 de agosto a la madrugada, se registró un incendio de vivienda en Barrio Las Palmeras de la localidad de Puerto Iguazú, que dejó a una joven madre con su pequeña hija con lo puesto y en la calle. El incendio fue provocado por un vecino de la zona en venganza a una golpiza que recibió por haber ingresado días antes a robar pertenencias de esa vivienda.

En la jornada del jueves la familia puedo ingresar a la casa construida por el municipio y recibió una serie de donaciones. La donación y armado del corte de casa para dar resguardo a la familia se realizó mediante el trabajo articulado entre el Departamento De Parquizacion del municipio a cargo del Julio Perón, quienes delinearon acciones para contener la situación de la familia realizando la limpieza y remoción de escombros y con fondos propios del municipio la construcción de una nueva casa.

Por su parte desde la Secretaria de Acción Social Iracema “Tita”Da Silva realizaron la entrega de colchones , camas y Frazadas para ayudar a la joven madre que se quedo con lo puesto y debió recurrir este tiempo a la buena voluntad de los vecinos que la acogieron y le brindaron resguardo durante este tiempo.

El hecho

Valeria Izarrualde tiene 24 años y junto a su pequeña hija de tres años vive sobre la calle Isla Victoria del barrio Las Palmeras de Puerto Iguazú. La trama detrás de este hecho no tuvo que ver con un accidente doméstico. Ella denunció que un conocido delincuente del barrio le quemó de forma intencional luego de que su expareja lo golpeara porque se robó varias pertenencias del mismo inmueble, incluidas las ropas de pequeña. El acusado de iniciar el incendio fue detenido unos días después.

El calvario de la madre comenzó el pasado 24 de agosto, mientras se encontraba en Comandante Andresito al cuidado de sus hermanos menores y su hermana mayor, que tiene un retraso madurativo. Fue a ayudar a su madre, que estaba en Posadas por estudios médicos.

Fue durante su ausencia un hombre se llevó varios artículos de la vivienda, entre ellos un televisor, la mayor parte de la ropa de su pequeña hija de 3 años de edad y utensilios de cocina. Los vecinos le avisaron e incluso aportaron videos donde se identificaba al ladrón, que resultó ser una persona con consumo problemáticos a los estupefacientes que vive en el barrio.

Como la mujer no podía volver a la ciudad, pidió ayuda a la familia del padre de su hija ,del que está separada hace más o menos un año. “Yo le pedí a la hermana del papá de Wendi, mi hija, y ella no podía. Entonces vino Jonathan a la casa y se enojó mucho porque se llevaron la ropa de la hija. Buscó al ladrón, lo golpeó y no hizo la denuncia”, contó Valeria en diálogo con este medio.

Sin embargo, la situación no quedó allí y unos días después su casa terminó totalmente incendiada. Los vecinos del lugar indicaron al ladrón como autor del hecho, por lo que todo indica que se trató de una venganza por las represalias que tomó el padre de su pequeña. La mujer debió volver a Puerto Iguazú ante el siniestro que la dejó en la calle y ahora está tratando de organizar su vida, golpeando puertas, pidiendo ayuda para poder salir adelante.

La joven expresó que era propietaria de la vivienda, que hace changas como domestica o niñera, lo que le sirve para sobrevivir, ya que no recibe ningún aporte del padre de la niña. Y aun necesita muchas cosas.

Al llegar al lugar, la mujer hizo la denuncia del robo y aportó los videos como prueba. La investigación por el incendio ya se había iniciado por los efectivos de la Policía de Misiones, quienes días después lograron detener al hombre.