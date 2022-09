Oberá en Cortos vuelve a rodar

viernes 23 de septiembre de 2022 | 8:40hs.

Con una versión más cercana, amena, realmente sin distanciamientos ni restricciones, el Oberá en Cortos -OEC- vuelve a encontrar a los virtuosos de las cintas en el nicho que supo potenciar la provincia desde la Capital del Monte. Con entusiasmo y muchas expectativas, la edición que antecede el 20 aniversario del festival busca compartir con la comunidad toda la producción audiovisual que se produjo en estos años pandémicos, tal como reflejó Mario Giménez, presidente del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones -Iaavim- y por ello, Las Fronteras del tiempo, la película del misionero Sergio Acosta será el largometraje encargado de abrir la muestra tras el corto La Placita.

Con una atrapante grilla que ya va cosechando adeptos en distintas secciones, el festival cosecha un balance de lujo en estos 19 años de vigencia y ayer en la presentación oficial en la sala de prensa de la casa de Gobierno de Posadas, las autoridades destacaron que un emprendimiento independiente se elevara al nivel de ser referencia en el mundo.

En esa línea Giménez subrayó que ‘‘lo más importante y está claramente a la vista es el volumen de producción que ha crecido considerablemente debido a distintos factores como ser obviamente los incentivos económicos con los que la provincia acompaña a la producción, la capacitación que coloca a los técnicos y elencos misioneros con estándares de calidad muy altos y la posibilidad de vincularse con pares de otras provincias y países’’.

Entendiendo que el festival fue un poco el puntapié de este crecimiento, ya que generó un espacio para el conocimiento y para la discusión de una ley audiovisual propia que permitió la creación de un instituto e incluso la apertura de carreras específicas, alegó que ‘‘con vistas a los 20 años, es indispensable empezar a redefinir los objetivos del OEC para seguir creciendo y ampliando la matriz de las industrias creativas de la provincia”.

En paralelo, la decana de la Facultad de Artes y Diseño de la Unam, Ivonne Aquino, remarcó que la 19ª edición del OEC coincide con la celebración de los diez primeros años de la Tecnicatura en Medios Audiovisuales y Fotografía, propuesta académica que se extendió a los municipios de Eldorado e Iguazú. “Queremos resaltar el posicionamiento de Oberá en un polo de desarrollo de conocimiento y de industria vinculado a lo audiovisual, donde la Universidad de Misiones seguirá apostando y generando espacios para que el crecimiento sea contínuo”, postuló. En tanto, el vicerrector de la Universidad Nacional de Misiones, Sergio Katogui, destacó la celebración ininterrumpida del festival y dijo que “el OEC es un espacio fundamental para el crecimiento y desarrollo tanto de egresados como estudiantes”.

A tono con su espíritu festivo, Joselo Schuap manifestó que llegar a una nueva edición es motivo de celebrar.

‘‘Lograr 19 años de un proyecto que le generó tanto a la provincia, una ley, un instituto, seguir sobreviviendo en tiempos de calamidades mundiales y encima que seamos la tercera provincia productora de cine en la Argentina no es poca cosa. Tenemos que celebrar y decir que es un logro colectivo y en especial del sector audiovisual que construyó algo que no existía”, enarboló.

Sostener la cultura

A tono con el hecho de reivindicar los espacios ganados, Schuap hizo referencia a la necesidad de asegurar la vigencia de las asignaciones específicas a la cultura a través de la ley presentada por el diputado cordobés Pablo Carro, que ya obtuvo media sanción en junio. Ayer debía tratarse la normativa en el Senado pero con un orden del día pesado, se decidió posponerla una vez más aunque con el compromiso político del oficialismo de poder concretar su definición prontamente. Cabe recordar que de no hacerlo, los recursos que perciben el Incaa, el Inamu, la Conabip, el INT entre otros organismos, quedarían totalmente incapacitados desde el 31 de diciembre (a raíz de la Ley 27.432 de 2017). No habría más música, libros, películas, obras de teatro, ni arte con identidad propia.

Empapado de la cuestión, el actor misionero, asentado en Buenos Aires, Daniel Valenzuela expresó -en diálogo telefónico con El Territorio- que hay un compromiso político de conseguir la prórroga pero que desde distintos sectores como el Sagai que integra, están movilizados constantemente y ‘‘vamos a tratar de generar una convocatoria amplia e insistir para que salga esta medida el jueves que viene’’.

En este sentido recordó la importancia de mantener en boga el tema ya que refiere directamente a la identidad cultural del país y no simplemente a una cuestión de caja, a pesar de que todas estas actividades generan grandes dividendos. ‘‘Esto no es una medida económica más, es la cultura de nuestra nación, es necesaria la pata del Estado en todas estas disciplinas sí, pero porque crea cultura y la cultura no debe ser tratada como un hecho económico porque estamos hablando de identidad, de memoria, de historia, de un montón de cuestiones. Si se lo entiende únicamente desde el punto de vista económico, estamos perdidos’’, sostuvo.

Para agendar

Pluralidad de voces

Oberá en Cortos irá del 10 al 14 de octubre y este año será una muestra que busca dar cuenta de la pluralidad de formatos, géneros y dialectos en el lenguaje audiovisual. Obras de ficción, documental, terror, videodanza, cine experimental, entre otras, se verán a diario en el cine teatro de Oberá.