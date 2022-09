No se descartan más víctimas del accionar de pastor

viernes 23 de septiembre de 2022 | 6:03hs.

Si bien en la instrucción el pastor nunca declaró, en el inicio de juicio decidió romper el silencio y negó las acusaciones.

“Confío en Dios y sé que Dios hará justicia”, dijo y aclaró que “en estos años jamás me fui de Misiones”, dejando entrever que no estuvo prófugo ni rebelde, sino que las autoridades no lo buscaban.

En otro tramo dijo que “el hogar siempre estuvo abierto para todas las autoridades de control, muchos funcionarios llegaban, hablaban con los chicos y siempre estuvo todo funcionando bien”.

La defensa de Runge estuvo a cargo de Sebastián González, Vicente Halfonso y Facundo González, de los cuales los primeros dos realizaron el alegato.

De todas formas, los letrados hicieron hincapié y redundaron en un punto: la supuesta inconsistencia del relato de M. C. sobre la edad que tenían las hijas del acusado al momento del hecho descripto en la casa.

Además afirmaron que su cliente no estuvo prófugo, lo que no se condice con la información que consta en el expediente.

Luego de un cuarto intermedio en el debate, el Tribunal aplicó la pena solicitada por la fiscalía.

Pero no sólo eso, ya que también ordenaron extraer copia del acta del debate correspondiente a la declaración de la testigo N. S. y que se remita a la fiscalía de instrucción en turno “a los efectos de investigar la posible comisión de delitos denunciados en la misma”.

Es decir que más allá los 18 años impuestos ayer, en otra instancia Runge podría ser juzgado por abuso sexual en perjuicio de una cuarta víctima.

“Nos hacía cerrar los ojos para rezar y aprovechaba para manosearnos”