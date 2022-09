La familia de Natanael se va de Jardín América: “Koki estuvo rondando nuestra casa”

jueves 22 de septiembre de 2022 | 13:01hs.

Cinco días han pasado del homicidio del Natanael Morgenstern de 12 años en el patío de una vivienda en Jardín América. Su familia con inmenso dolor pide justicia, denuncia que el principal sospechoso de hecho ronda su vi vivienda y que abandonarán la ciudad por miedo a represalias.

En esa línea en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Elvira Espínola la madre victima cómo viven su duelo y denuncia falta de justicia en Jardín. Cabe señalar que el principal sospechoso del hecho Juan Ramón “Koki” R. (19), continúa prófugo.

“Estamos con miedo, con mucha impotencia porque nadie hace nada y la verdad estoy perdiendo la fuerza para seguir adelante. En Jardín no hay justicia. Vamos a la comisaría le brindamos datos de Koki y no nos hacen caso, nos dicen ‘si doña ahora vamos’, pero no lo hacen”, manifestó Elvira.

Tras el hecho ocurrido el domingo por la madrugada, Koki de 19 años con antecedente por manipulación de armas, se dio a fuga sin que la policía pudiera dar con él. La familia de la víctima, denunció que en los últimos días, el joven buscado estuvo merodeando la vivienda de “Nata” y que hay personas que lo están ayudando con ropa y movilidad.

“Mi hija la mayor lo vio el martes a la mañana a media cuadra de mi casa. Fue a comprar lo vio y entró en shock y no pudo hacer nada, cuando llegó a casa reaccionó y me dijo ‘mami creo que era Koki, estaba con un bolso en la espalda, fumando y me estaba mirando’. Otra señora, la dueña de un kisoco me dijo que lo vio caminando como esperando a alguien”, contó la mujer al tiempo que declaró “hay gente que fue y con bolsos sacó con ropa para él, otros los ayudan a movilizarse, se mueven en una moto con otro chico que escapo de la comisaría de acá”.

La mujer denunció que pese a los datos que aportan, la comisaría local “no hace nada”. “El martes fuimos a contarles que lo vieron, le pedimos que vengan a revisar las cámaras de seguridad que tienen los vecinos, pero no nos hacen caso. Luego de que avisamos que lo habían visto nos sentamos en el patio de casa a esperar a un patrullero y nunca vino. Después de que vino un medio nacional, creo que le apretaron el zapato a alguien importante y apareció un patrullero a hacer unas preguntas”, indicó.

Por otra parte, manifestó que la familia vive con miedo a represalias por las denuncias que realiza, a su vez contó que muchos testigos tienen miedo de contar lo sucedido porque los tienen amenazados.

“Este chico anda suelto y estuvo cerca de mi casa, no tenemos un resguardo de nadie y tenemos miedo de represalias. Hubo testigos claves que cuando fueron para declarar no se animaron porque estos chicos que estuvieron en esa noche los amenazan. Personalmente me fui a hablar con el juez y no nos dio muchas esperanzas, dicen que si lo agarran recién van a poder hacer esto o aquello, pero la verdad que es una vergüenza la injusticia que hay”, sentenció.

Ante esta situación y el miedo que le genera que el responsable del homicidio de su hijo este prófugo, la familia tomó la decisión de irse del barrio y su destino seria Pinamar, lugar donde reside una hermana de Natanael.

“Con mis dos hijos que me quedaron nos vamos el fin de semana a vivir a Pinamar donde está mi hija la más grande. Nos vamos lejos del peligro, porque la realidad es que acá estamos peligro”, sentenció.