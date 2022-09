Pozo Azul: continúa la toma de la escuela en paraje Juanita, exigen fecha de inicio de obra

jueves 22 de septiembre de 2022 | 10:45hs.

Los padres de alumnos que asisten a la escuela 876 de paraje Juanita, sobre ruta provincial 17, Pozo Azul, iniciaron el cuarto día de manifestación en reclamo por un nuevo edificio escolar. Esto porque la actual escuela rancho presenta condiciones inadecuadas para el dictado de clases. Ayer hubo inició de diálogo con funcionarios y autoridades, sin embargo, mientras no tengan la fecha de inicio de obra, no levantarán la medida.

Angustiados por tener que llegar a esta instancia y dejar sus labores diarias, los padres no bajan los brazos y se mantienen firmes en la lucha por un establecimiento educativo digno para los 113 alumnos, quienes, hasta la semana pasada, asistían a clases en grados precarios con avanzado estado de deterioro, tratándose de una escuela de madera, construida por los progenitores hace más de 29 años.

Desde lunes los alumnos no tienen clases y pese a que se trata de una situación urgente, funcionarios y autoridades, no brindan respuestas concretas "Ayer vino un técnico de la USCEPP, nos trajo el plano del nuevo edificio, que se hizo hace un año atrás, eso nosotros no queremos, nuestra directora ya vio, ya fue varias veces a Posadas por el proyecto, es una foto. Queremos una respuesta clara" manifestaron los padres.

Y en ese sentido especificaron que "Nuestros hijos no pueden entrar a estudiar en un dibujo, exigimos fecha de inicio de obra, que estos niños y niñas tengan una escuela de verdad. Ya va para una semana, Ojalá que Dios le ablande el corazón que se preocupen por esta realidad. Se dice que en Misiones no hay escuela rancho y nuestros hijos estudiando en un predio peor que un gallinero, es una vergüenza".

Los padres asisten a la escuela de forma pacífica, los alumnos, en tanto, no se presentaron en todo lo que va de la semana. La esperanza es que, para mañana, los funcionarios se acerquen con respuestas concretas. Piden que el responsable de aprobar el proyecto, se presente en el lugar para firmar el documento de acuerdo. Caso contrario, mañana, decidirán en asamblea que medidas seguir la semana que viene, no descartan corte de ruta.