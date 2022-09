Festival internacional de teatro en honor a Rulo Fernández

jueves 22 de septiembre de 2022 | 12:45hs.

A poco de cumplir un año de vigencia, la sala de teatro Nirvana, emplazada en inmediaciones de Martín Fierro y Aguado, busca expandir sus horizontes y llegar a todos los vecinos. Así, con este norte emprenden distintas actividades recreativas para hacer del lugar, un espacio social para todos. Dentro de las iniciativas, este fin de semana desplegarán un festival de teatro con elencos locales, nacionales e incluso internacionales en honor al recordado Rulo Fernández. ‘‘La idea era hacer un encuentro de teatro pero después se fue agrandando y ahora es un encuentro de teatro, de narradoras y cuentistas y se aglutinó un grupo de Asunción entonces también es internacional’’, graficó Aníbal Bertoni al frente de la sala.

Comandado por el grupo de teatro José Cipolla, el festival irá desde hoy hasta el domingo, con una cartelera variada que incluye obras para todo público, cuentos y un taller teatral antropológico de la mano de Elisabet Palamara, que llega desde Mar del Plata.

Desde la organización alertaron que como cualquier emprendimiento independiente costó darle forma al festival y albergar elencos visitantes, a pesar del apoyo del Estado. ‘‘Estamos acostumbrados a este tipo de cosas más que nada en cuanto a la construcción del teatro, de aglutinar gente y todo entonces por un lado es una responsabilidad grande pero tengo un equipo que siempre está trabajando conmigo’’, alegó Bertoni que además de dirigir, actuar y otras acciones ligadas a lo teatral se puso por ejemplo la pintura de la fachada de la sala al hombro.

‘‘Esto es un proyecto a largo plazo y la idea es que no solo yo esté a cargo-porque uno no es eterno- sino que haya líderes que sigan con esto, para que no se pierda todo lo que vamos construyendo’’, entendió.

‘‘Porque multiplicar es la tarea’’, acotó Patricia Tonnier que junto a su hermana Graciela vienen de Santa Clara del Mar para el festival. ‘‘Multiplicar el arte, la posibilidad de crear, de vivir la experiencia estética. Y tenemos todos esa posibilidad porque venir al teatro no es ponerse tacos altos o moñito, es poner voluntad e ir’’, sumó.

‘‘Que el vecino pueda decir me cruzo al Nirvana, como una cosa cotidiana’’, reflexionó Graciela, quien se pone en la piel de distintas mujeres para su puesta Ellas en mí, un relato histórico a través de canciones. ‘‘Creo que es una necesidad colectiva que sea masivo el teatro’’, remarcó Rulo Rodríguez.

En ese marco, los teatreros coincidieron en que hay que impulsar más la participación activa de todos los vecinos.

Por eso, la idea de este festival es también que la gente conozca la sala y ‘se empodere del Nirvana’ según estableció Bertoni. Con capacidad actual para 60 personas, sigue en pleno crecimiento y por ejemplo en este último tiempo llevó su obra La liebre que todo lo cree a distintas escuelas. Ángel Brítez, que actúa en la pieza, llegó hace un año al taller teatral y ahora es uno de los mayores promotores de la actividad. Un espacio de cultura que crece y un fin de semana a puro arte para el convite de todos.