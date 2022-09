Cristina le pidió a la Justicia que investigue la ruta del financiamiento

jueves 22 de septiembre de 2022 | 6:02hs.

La vicepresidenta Cristina Kirchner pidió ayer que la Justicia imponga el secreto de sumario en la causa por el atentado en su contra al tiempo que solicitó que la investigación también apunte hacia el financiamiento que habría recibido Nicolás Carrizo, el “jefe de la banda de los copitos”.

El pedido fue realizado por medio de su abogado defensor José Ubeira, quien reclamó que se investigue quién está detrás del detenido Carrizo, el último de los apresados por la investigación y a quien los peritos informáticos le encontraron una serie de mensajes sospechosos luego del intento de asesinato de la funcionaria.

Al solicitar las medidas de prueba, la vicepresidenta en su rol de querellante reclamó se imponga el secreto de sumario en la causa para que justamente se proceda con esas medidas.

Carrizo es el cuarto detenido por el ataque: de su celular surgieron conversaciones en las que se hablaba de matar a la expresidenta con otra de las imputadas, Brenda Uliarte, que a su vez es pareja de Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó concretar el asesinato.

“Gaby”, como le decían en las conversaciones de WhatsApp analizadas por la justicia, se hizo conocido el 2 de septiembre cuando protagonizó una entrevista con el noticiero de Telefe en la que se presentó para acompañar a Uliarte, y a un grupo de supuestos vendedores de copos de nieve.

Dos días más tarde, Uliarte fue detenida y Carrizo junto al resto de los entrevistados por Telefé se presentaron ante la justicia para ofrecer una declaración testimonial y entregar de modo voluntarios sus teléfonos celulares.

El miércoles de la semana pasada Carrizo fue detenido por orden de la jueza María Eugenia Capuchetti luego de que en su celular se encontraran conversaciones anteriores al ataque fallido en las que ya hablaba sobre la idea de matar a la vicepresidenta y otras posteriores vinculadas con la voluntad de ocultar material probatorio; incluso hablaba de una pistola que él supuestamente les había dado a los agresores y que no se utilizó para el ataque.

Cuando le preguntaron por esa y otras conversaciones de tono similar, en el marco de su indagatoria, Carrizo respondió: “Yo se lo juro por dios, yo lo que quería hacerles creer a Andrea y a mi hermanastro era que esto era un plan, con fines de joder, hacer show, no era en serio, no existe esa arma no hay nada. Investiguen, fíjense, yo nunca estuve cerca ni de la casa de Cristina. Vine acá con los celulares, yo no tuve nada que ver”.

Del análisis de sus comunicaciones surge que en los primeros diálogos que mantiene posteriores al hecho ocurrido el 1 de septiembre a cerca de las 21 en el cruce de las calles Juncal y Uruguay hablaba en un tono que no parecía ser de “broma”, como le dijo a los investigadores.

Con el paso de las horas, sin embargo, el tono de sus charlas si habría comenzado a cambiar y, a la vez que avisaba a sus contacto y a la propia Uliarte que seguramente ya los estuvieran investigando, buscaba parecer que tomaba el tema con menos seriedad.

Por otra parte, la jueza Capuchetti rechazó ayer el planteo presentado por el abogado defensor de Carrizo, Gastón Marano, para que se decretara la nulidad de la prueba obtenida en su celular porque lo había aportado de manera voluntaria.



Agustina Díaz negó su participación

Agustina Díaz, amiga de la novia del atacante de la exmandataria, Fernando Sabag Montiel, amplió su indagatoria ayer y negó que ese 1 de septiembre haya estado en la casa de Fernández de Kirchner.

Esto fue a raíz de un video que circuló en las redes sociales y algunos medios periodísticos en donde se la mostraba en el lugar.

La defensa sostiene que Díaz no viajó a la Ciudad de Buenos Aires, donde en el barrio de Recoleta vive la vicepresidenta, desde mayo pasado. El abogado de Díaz, Javier Molina Díaz, informó luego de la indagatoria que “la geoposición de ella (determinada por su celular) deja en claro que el 1 de septiembre ella no estuvo en cercanías de Juncal y Uruguay (vivienda de la vicepresidenta), el 31 de agosto tampoco y que durante todo el transcurso del mes de agosto tampoco lo ha estado”.

