Embriones bovinos a Brasil, el contrabando menos esperado

jueves 22 de septiembre de 2022 | 6:04hs.

Durante un proceso de revisión de rutina, la Aduana argentina revisó un vehículo brasileño conducido con destino a Puerto Iguazú y en la parte trasera del rodado detectó un bulto disimulado con una prenda de vestir. Una vez retirado del interior resultó ser un recipiente con nitrógeno de los que son utilizados para el transporte de semen o material vivo.

De acuerdo a lo difundido por el organismo, el transportista fue consultado y respondió que contenían alrededor de 200 embriones de toro congelados. Según explicaron técnicos, los embriones (animales ya desarrollados y en crecimiento), dependiendo de la raza y de las características particulares del animal, cotizan en varios miles de dólares.

“Dependiendo del animal, un embrión puede cotizar en al menos 2.000 dólares. En cada pajuela (recipiente donde se deposita el embrión) hay un especimen, pero en un termo de conservación (de nitrógeno) pueden entrar 1200 pajuelas”, comentó un médico veterinario especializado en manejo de material genético consultado por El Territorio.

Hasta el momento el Senasa no emitió aún información detallando la cantidad de material genético encontrado dentro del termo con nitrógeno. Pero destacaron que el hallazgo del material es toda una sorpresa por cómo se llevaba.

El valor de mercado oscila entre los U$S 2.000 y U$S 3.000 la unidad. Por lo que el valor total superaría los U$S 500.000. “Esta modalidad se utiliza en grandes razas, donde el valor se multiplica si se trata de ejemplares de reproductores campeones en ferias especializadas”, explicaron desde la Aduana.

Luego de la revisión, se procedió al secuestro de la totalidad de la mercadería por la comisión de la infracción de la Ley 22.415 (Código Aduanero).

Según detallaron desde la Aduana, durante el año 2019 se importaron embriones de toro congelados por un valor de U$S 10,9 millones. Luego de la pandemia, en el año 2021, U$S 15,9 millones. Y desde el 1 de enero de 2022, U$S 14,7 millones. Hace un mes, el rubro pasó a licencias no automáticas.

Tentación al contrabando

Si bien en este caso la detección del material genético fue hallada desde Brasil a Argentina, especialistas en genética animal apuntaron que el contrabando de Argentina hacia países vecinos puede multiplicar su valor. “Dependiendo de la raza bovina que sea generadora del embrión, ese material genético puede costar dos o tres veces más en Brasil. Por caso un embrión de brangus que aquí pueda venderse formalmente a unos 2.000 dólares, en Brasil puede cotizar hasta tres veces más. Y allá hay grandes empresas capaces de pagar eso por un buen especimen, porque en muchos lugares están atrasados en el desarrollo de la raza”, explicó.



En cifras

U$S 2.000

Puede valer un embrión bovino dependiendo de la raza y las características particulares de los animales a partir de los cuales fue gestado.