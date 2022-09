De River a Europa, el misionero Esteban Kelm fichó para un club de handball de Portugal

miércoles 21 de septiembre de 2022 | 16:02hs.

Los sueños y propósitos están para cumplirse, simplemente hay que ir tras ellos para lograrlo. El impulso de ir para adelante pese a las dificultades, fijarse una meta y llegar, lo consiguió Esteban Kelm (20), jugador de handball de Jardín América que triunfó en el Club Atlético River Plate en Buenos Aires y ahora fue transferido a un club de Portugal.

"Viajé con otro compañero desde Argentina en un viaje de 30 horas más o menos, llegamos a la Isla Açores de Portugal, la ciudad que se llama Horta y el club en el que se llama Sporting da Horta", empezó contando el propio jugador desde el viejo continente.

Su adaptación va de a poco, Esteban contó en referencia al idioma que "algo de la lengua portuguesa sabía" pero que con el correr del tiempo va a hablar mejor ya que en esas tierras como todos hablan portugués cree que puede aprender rápido. En cuanto a la cultura no le resultó difícil porque "es una ciudad chica y súper tranquila", explicó.

"Ahora soy jugador profesional, es por ese motivo que me vine a jugar a Europa. En argentina el handball es amateur y para crecer uno tiene que buscar irse. La verdad que no sé si soy el primer jardinense profesional, no me puse a pensar en eso", analizó y añadió en esa línea que "en este deporte es más difícil el profesionalismo".

Para concluir, comentó que hoy (miércoles) va a ser la presentación del equipo de manera oficial y el sábado próximo tendrá su primer partido de la temporada 2022/2023 con la casaca del elenco portugués. "Tengo contrato por un año y obviamente la idea es crecer. Sporting da Horta es de la segunda división, lo cual no es malo, pero uno siempre aspira a llegar lo más lejos posible y las expectativas claramente en estos momentos es ascender", cerró.