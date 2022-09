Roger Federer explicó que un “scan de rodilla” que salió mal fue el motivo por el que decidió retirarse

miércoles 21 de septiembre de 2022 | 15:12hs.

Después de anunciar su retiro por las redes sociales con un mensaje muy protocolar, Roger Federer dio una interesante entrevista en el que comentó cuál fue el momento clave por el que decidió dejar de jugar al tenis. Sus problemas en la rodilla lo había alejado del circuito durante tres años, pero unos estudios que salieron mal lo hicieron darse cuenta que ya era hora de colgar la raqueta.

Federer esperaba volver a jugar en 2022, pero explicó que un escáner de rodilla que se realizó hace unos meses “no dio el resultado que esperaba”. Fue el momento en el que dejó de creer.

“Sabía que caminaba sobre un hielo muy delgado durante el último año desde que jugué Wimbledon. Intenté volver pero había un límite en lo que podía hacer. Y dejé de creer en ello, para ser honesto”, señaló en una entrevista con la BBC de Londres.

El campeón de 20 torneos Grand Slam anunció el pasado jueves que dejaría el tenis competitivo después de una última aparición en la Copa Laver en Londres esta semana.

La última vez que Federer jugó en el circuito profesional hace más de un año, en la edición 2021 del torneo de Wimbledon, después de lo cual tuvo que operarse por tercera vez de la rodilla. “Los últimos tres años han sido duros”, afirmó el suizo, de 41 años.

La Copa Laver por equipos, que se celebrará en Londres del viernes al domingo, ofrecerá a Federer una última oportunidad de jugar en competición como parte del “Big Four” que ha dominado el tenis en las dos últimas décadas.

Rafael Nadal, que ostenta el récord de títulos de Grand Slam con 22, Novak Djokovic, que ha ganado 21, y el bicampeón de Wimbledon Andy Murray jugarán juntos como parte del Equipo Europa.

Qué es un scan de rodilla

Sabemos que las rodillas son articulaciones esenciales del cuerpo que pueden verse dañadas frente a golpes, lesiones, movimientos bruscos y sobrepeso, entre otros factores. Según el cirujano Tobias Jung, al estar expuestas a fuertes cargas, pueden provocar distintos dolores con el paso del tiempo.

Un scan de rodilla es la manera de detectar cuál es el problema que causa el dolor de la articulación. Se puede hacer con una resonancia magnética o bien con una tomografía computarizada que es una prueba que utiliza rayos X para producir imágenes más detalladas.

La razón más frecuente del dolor de rodillas es el proceso natural de desgaste, que muchas veces pueden terminar en padecimientos crónicos como la artrosis.

Meses de duda y varias ideas para anunciar el retiro de Roger Federer

Después de entender que no podría seguir jugando de manera profesional, Roger Federer admitió que estuvo varios meses estudiando cómo comunicaría su decisión de retirarse del tenis.

Los estudios no había dado bien y junto a su equipo intentaron ser lo más reservado y meticulosos posibles, fiel al estilo con el que se manejó durante toda su carrera.

“Muy rápidamente nos dimos cuenta de que era el final. Entonces la pregunta fue: ¿cómo se anuncia y cuándo se anuncia?”, reconoció.

“Han sido unas semanas muy emotivas en las que he tenido que repasar esas palabras para intentar que sean correctas, que reflejen cómo me siento y agradecer a toda la gente que me ha ayudado en el camino”, dijo.

Federer aseguró que durante mucho tiempo no quiso ni siquiera contemplar la posibilidad de ser el primero del cuarteto en retirarse. “Siempre alejé mis pensamientos de retirarme, pero tampoco quería estar a medias, esa no es mi manera de trabajar”, finalizó.

Laver Cup: Federer no jugará el singles y se evalúa una pareja de dobles con Nadal

Roger Federer le dirá adiós al tenis con su participación en la Laver Cup, que se disputará de viernes a domingo en Londres. El suizo confirmó este martes que no jugará partidos de singles y que solo estará en el dobles, por lo que hay gran expectativa en torno a que su última aparición dentro de una cancha sea junto a su amigo y rival deportivo, el español Rafael Nadal.

“No voy a poder jugar partidos individuales, esto estaba bastante claro”, dijo Federer a medios suizos, según consignó la agencia EFE. El ganador de 20 títulos de Grand Slam explicó que su rodilla no está plenamente recuperada, motivo por el cual previamente había decidido bajarse del torneo de Basilea en octubre.

De esta manera, Federer dejó en claro que el próximo viernes disputará el último partido de su carrera. Será en dobles y hay grandes chances de que juegue junto a Nadal.

El suizo y el español ya conformaron una dupla en la Laver Cup de 2017. Fue la primera vez en la historia que estas dos leyendas que marcaron una era del tenis estuvieron en el mismo equipo dentro de una cancha.