Apareció la última imagen de Emiliano Sala con vida

El trágico accidente que sufrió Emiliano Sala dio la vuelta al mundo. El delantero argentino murió el 21 de enero de 2019 luego de un accidente aéreo en el Canal de la Mancha y también así el piloto de la nave privada, David Ibbotson. Casi cuatro años después, surgen nuevas revelaciones.

Apareció un video donde se ve Sala con vida, minutos antes de embarcar al avión. Fue en el aeropuerto de Nantes, ciudad donde el argentino jugaba al fútbol y era ídolo del club. Su destino era Gales, donde iba a sumarse al Cardiff de la Premier League. A mitad de camino la nave se estrelló en el mar.

El video fue publicado por la BBC, que también reveló una serie de audios donde el piloto Ibbotson le reconoce a un amigo que el avión no estaba en condiciones. “Llevaré mi chaleco salvavidas”, le dice en una llamada telefónica a un compañero piloto, lo que revela por primera vez las dificultades técnicas que tuvo Ibbotson en el viaje a Francia.

Según se pudo reconstruir, en un vuelo previo a llevar a Emiliano Sala el piloto sintió un “bang”, un “estallido” que le preocupó. “Este avión debería volver a un hangar”, le dijo a su amigo. Sin embargo nada de eso ocurrió: la aeronave siguió en servicio e Ibbotson, que no tenía licencia para vuelos comerciales, llevó al argentino a un trágico accidente.

'I'm on a plane that looks like it's falling apart... I'm scared'



Exclusive CCTV footage shows the last time Emiliano Sala is seen alive boarding the doomed flighthttps://t.co/0oiJwj3Ihp pic.twitter.com/uL7l6BzsvV