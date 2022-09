Del Potro sufre por su rodilla pero no descarta volver al tenis: “Dejo la chance abierta”

miércoles 21 de septiembre de 2022 | 6:01hs.

Juan Martín Del Potro se acerca a los 34 años y hoy por hoy lo tiene claro: prefiere tener una gran calidad de vida y no sufrir más por las lesiones que lo alejaron del tenis. Sin embargo no se rinde, ya que busca la manera de curar esa rodilla e intentar un regreso al circuito.

“Mi prioridad es la calidad de vida, porque no aguanto más el dolor, pero esto (el tenis) no lo voy a cerrar, lo quiero dejar abierto. Después, el tiempo y la vida dirán cómo termina, pero hoy busco tratamientos para mejorar mi calidad de vida, no para jugar París-Bercy o Australia. Eso es una gran diferencia en mi día a día”, comentó.