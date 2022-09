Facundo Manes instó en Misiones a salir de la grieta

miércoles 21 de septiembre de 2022 | 6:05hs.

El diputado nacional por el radicalismo Facundo Manes expuso sus ideas para el próximo gobierno nacional ayer por la tarde en la plaza 9 de Julio, de Posadas. El neurocientífico llegó como parte de su gira federal llamada Empatía, que lo presenta como uno de los aspirantes del radicalismo a disputar como candidato a la presidencia del país para el 2023. En las últimas semanas estuvo recorriendo varias ciudades y hoy se presenta en Corrientes.

En su presentación fue acompañado por el diputado nacional Martín Arjol, a quien citó en el discurso, el presidente de la UCR, Pablo Argañaraz, y los concejales Pablo Velázquez y Rodrigo De Arrechea, entre otros dirigentes.

Además un variado público en edades siguió atento la alocución del médico, que destacó por su tono motivador. “Queremos que nuestros hijos se queden. Que el país les dé oportunidades”, comenzó su discurso. Y destacó desde ese instante el valor de la educación como apuesta para salir de la pobreza y generar un destino nacional.

En su discurso también fue destacada la palabra empatía, que describió como clave para construir. “Tenemos que tener empatía para rejuntarnos. Hoy estamos divididos, polarizados. Estamos en la grieta y la grieta nos embrutece. Necesitamos la empatía para reconocer al otro. No puede ser que gobierne una mitad y se desconozca a la otra mitad”. Manes recordó que en 2021 decidió participar en política y ser candidato a diputado nacional. “Quise involucrarme porque sentí que el país en donde yo me había criado, donde me formé, ya no existía. Sentí que me lo robaron. Y quiero trabajar para recuperarlo. Un país donde ser honesto, estudiar y trabajar pueda generar un movimiento social ascendente”, explicó al público con un tono potente.

El político recordó que en los últimos años muchos jóvenes quisieron irse del país y que la gente está herida por una gran desilusión. “Este país es nuestro, no nos pueden robar el futuro. Tenemos que subirnos al mundo del cambio. Hoy los países invierten en educación, en el cerebro humano, que es lo más valioso que tenemos. Hoy tenemos que dar una revolución del conocimiento. Si no invertimos en la educación, nos vamos a quedar atrasados”, relató y enfatizó: “Nos estamos perdiendo el mundo discutiendo el pasado, cuando deberíamos estar obsesionados por el futuro”.

Docentes privilegiados

En su discurso Manes destacó especialmente el rol de los docentes para sacar el país adelante. “El trabajo más importante en el país tiene que ser el del docente. La educación nos va a hacer más libres”.

Resaltó también, mirando fijamente a todos los presentes, la idea de que “la Argentina que viene es federal. Se va a ir cambiando desde las plazas del interior hacia el centro del país”.

Remarcó la necesidad de dar una “revolución del conocimiento, dar un salto nivelatorio para que todos los chicos de la Argentina estén bien nutridos”.

En el final de su presentación llamó a la gente a no sentirse vencida: “No nos tenemos que contagiar de los pesimistas que nos infectan como una bacteria. El pesimismo nos saca la capacidad de soñar en grande”. Y advirtió que “hay muchos intereses que no quieren que nada cambie. Pero el año que viene la gente va a votar a la modernidad. Hay una mayoría silenciosa que ya cambió”.