Realizarán análisis y tareas de conservación sobre el puente

miércoles 21 de septiembre de 2022 | 6:04hs.

A través de un plan de acción impulsado desde Vialidad Nacional, el puente San Roque González de Santa Cruz será parte de un trabajo de estudio, conservación y mantenimiento en profundidad. El viaducto, que une las ciudades de Posadas en Argentina y Encarnación en Paraguay, tuvo su habilitación formal el 2 de abril de 1990 es uno de los pasos más utilizados del país, alcanzando importantes récords de cruces.

Rodolfo Handrujovicz, jefe del distrito Misiones de la Dirección Nacional de Vialidad, explicó a El Territorio los pormenores de esta tarea que se divide en dos: por un lado se hará un estudio de los tensores; y por otro, la conservación de rutina que incluye limpieza y recambio de varandas, entre otras cosas.

“Hay un estudio que se va a hacer a los tensores del puente, que es un complemento de un estudio que ya se hizo en abril, mayo. Se habían hecho estudios indirectos para ver el estado de los tensores y ahora se van a hacer estudios directos de fuerza para lo mismo, para ver cómo están los tensores”, explicó el funcionario. Detalló que esta tarea demandaría unos 720 mil dólares y arrancaría los primeros días de octubre, abarcando unos ocho meses de trabajo intenso por parte de una empresa adjudicada específicamente para la tarea.

Asimismo, de acuerdo a lo que señaló, no habría interrupciones del tránsito en el puente por las tareas que se llevarán a cabo. No obstante, se prevén reuniones con los organismos encargados del cruce tanto del lado argentino como paraguayo, pues será necesario contar con un tránsito fluido en el puente. Es decir, se intentará no cortar la circulación pero tampoco tener cola sobre el puente mismo.

“Inclusive me habían planteado la posibilidad de hacer estudios durante la noche, pero eso se verá cuando se empiece el trabajo”, dijo.

Por otra parte, respecto a las consultas sobre la vida útil y seguridad del puente, Handrujovicz recalcó que justamente para ello se realizan este tipo de estudios, “con el fin de ver cómo están resistiendo esos elementos, los tensores sostienen colgando la parte central del puente”. “No es tan directo eso de que el tránsito que tiene el puente hará que mañana tenga problemas, pero no es lo recomendable y a la larga lo que va a ocurrir es que se vaya acortando la vida útil de los elementos. Por ejemplo, si los tensores se pusieron para que aguanten cincuenta años, por ahí por el flujo del puente aguanten cuarenta. Por eso periódicamente se hacen estos estudios, lo recomendable es que se hagan en períodos de dos a cinco años, para tener una noción de cómo viene evolucionando el puente”, añadió.

Mantenimiento en profundidad

En tanto, el 11 de octubre, a las 10 de la mañana, se abrirán los sobres de ofertas de la licitación que fue lanzada para la realización de la conservación de rutina, un trabajo que demandará unos 24 meses, según se estima.

“Esta conservación consiste en el mantenimiento de las puntas de dilatación que tiene el puente, reemplazo de barandas si hace falta, luminarias, carteles, limpieza y desobstrucción de desagües. Creemos que en diciembre o enero se estará empezando y coincidirá en algún punto con el estudio pero son dos cosas diferentes”, aclaró Handrujovicz.

Al tiempo que destacó que “una vez por año, la gente del distrito hacía la conservación de rutina, iban a limpiar los desagües. Es más, cuando empecé a trabajar a mitad de 2020 se había terminado una campaña de corte de pasto, de cambio de carteles, reposición de luminarias”. No obstante, en este caso se tratará de un mantenimiento más profundo, pues durante dos años la empresa estará abocada a la situación del puente, “teniendo en cuenta que es uno de los puntos de mayor afluencia de cruce”.

En ese sentido, ratificó que incluirá reemplazo de barandas peatonales y vehiculares, de puntas de dilatación, limpieza de desagüe, limpieza en general del puente, reposición de luminarias, de señalamiento, pinturas, todo lo que hace a la conservación.

“Vialidad Nacional se encarga de este trabajo y lo hace en el puente completo. Por convenio, Argentina, a través de Vialidad Nacional es quien hace esta tarea en toda la estructura, incluido el tramo que está en jurisdicción paraguaya”, señaló Handrujovicz.

“La documentación está toda lista, las empresas interesadas estarán preparando las ofertas seguramente y el 11 de octubre se abrirán los sobres. El costo de oferta está valuada en unos 403 millones de pesos”, cerró el funcionario.



32 años de cruce internacional

En abril de este año, el puente San Roque de Santa Cruz cumplió 32 años de funcionamiento. Actualmente es uno de los pasos más utilizados del país, con un movimiento fluido los 365 días del año.

El puente principal, de 570 metros, está constituido por una estructura tipo cajón pretensado, sustentada mediante obenques que parten de la parte superior de dos grandes pilones. En junio de 1990, en Hamburgo, obtuvo una mención especial en el Concurso de Obras Extraordinarias; y en 1991, logró la distinción internacional Puente de Alcántara por sus características técnicas sobresalientes además de su importancia estética y de funcionamiento.

En 2017, el viaducto logró un récord de pasos, superando ampliamente incluso al Aeropuerto de Ezeiza en cantidad de entradas e ingresos al país, con un número cercano a los 13 millones.