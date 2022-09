Se viralizó video de un hijo que le obsequió un auto a su madre

Germán Colina hoy tiene 31 años, vive en Garupá y es comerciante. Viajó a Misiones en 2009 para estudiar Derecho, y si bien no pudo continuar su carrera, sí pudo establecer y afianzar su negocio. En su video de Tik Tok inmortalizó la reacción de su madre, la docente Marta Colina, al recibir su regalo. Allí también contó que ella era una adolescente cuando lo tuvo, y que pese a todas las vicisitudes que le tocó afrontar, siguió adelante.

“Es lo menos que puedo hacer. Mi mamá una vez lo dejó todo por mí. Me dio el regalo más grande y hermoso: la vida. Mi vieja no paró, buscó la forma, y me crió, y me educó, y se educó, y se formó, y logró tener una base económica para sostenerme a mí, no se si a ella. Y esas cosas… para mi es una heroína. Y creo que eso merece ser reconocido.

El santotomeño dijo que su madre “vendía pastelitos para comprarme pañales. Nunca jamás me faltó nada, quizá a ella sí. Pero a mí no”. “Mi mamá es docente desde que yo tengo noción de las cosas”, agregó.

“El objetivo de este viaje que estamos haciendo es llevarle un regalo a mi mamá. Hoy vamos a hacerla feliz”.

Su mamá, al verlo llegar, le preguntó que significaba el moño arriba del vehículo. “Te casás?” le dijo. “Es tu regalo”, le respondió el hijo, fundidos en un abrazo. “Creí que no iba a llegar nunca a un auto”, dijo emocionada la docente.

Germán está a punto de emprender un viaje por toda Latino América, para finalizar en Alaska, en moto. La travesía, el viaje de su vida, comenzará en 2023 y le demandará aproximadamente 5 años. Antes de emprender el viaje “hay cosas que necesito hacer. Una de ellas era regalarle un auto a mi mamá”, dijo. “Me voy de viaje y me quería llevar tu cara de felicidad”, expresó a su madre al finalizar el video.