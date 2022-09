Evento solidario por Evelyn Olivera en Jardín América

jueves 08 de septiembre de 2022 | 13:00hs.

La solidaridad y acompañamiento hacia alguien que lo necesita crece día a día, se proyectan y se realizan eventos como para ayudar a esa persona y así brindarle una mano en los momentos difíciles que atraviesa.

En Jardín América, mañana viernes 9 se va a realizar un evento solidario cuyo fin será juntar fondos para Evelyn Olivera (27), una joven madre jardinense quién es paciente oncológica, luego de ser diagnosticada con cáncer de útero, debe realizarse los tratamientos en la ciudad de Posadas.

“Empecé en mayo con intenso sangrado, me alerté fui al Hospital de Jardín América, tras una serie de análisis me dijeron que tenía problemas hormonales, pero luego resultó que no era así, una ginecóloga me atendió y vio una anomalía en mi útero, por lo tanto, me derivó a Posadas de manera urgente”, empezó contando su historia Evelyn.

Tras dirigirse a la ciudad capitalina, volvió a hacerse estudios, entre análisis, ecografías y después de asistir a otro especialista, le comunicaron que padece de cáncer de útero, y que el tumor tiene 7 centímetros. “Tenía ya 4 años de crecimiento y nunca tuve algún tipo de síntomas, andaba por la vida lo más normal, es así que cuando me detectaron la patología fue una sorpresa muy grande y me prohibieron absolutamente todo”.

El pasado 3 de agosto fue el día que se enteró de su situación, fue así que luego de una hemorragia anormal, arrancó con lo indicado por los especialistas, como hacerse tomografías, resonancia magnética, transfusión de sangre, entre otras cosas, todavía no empezó el tratamiento oncológico, pero la joven debe viajar frecuentemente a la capital de la tierra colorada.

“Yo tengo una hija de 7 años, ahora debemos viajar constantemente a Posadas, nos turnamos con familiares para ir en auto y que sea más cómoda la ida como así también ir y venir con tiempo sin tener un percance, por suerte tengo la compañía de mis seres queridos que se preocupan por mí”, dijo.

Por tal motivo, y con la intención de ayudarla en este largo proceso que recién inicia Evelyn, quien tomó cartas en el asunto es Soraya Lovisolo, una profesora de danza de la localidad, que luego de enterarse por medio de un familiar de la joven, decidió concretar esta acción como para acompañarla a ella y a su familia.

“Yo realizo eventos solidarios desde 2014, comencé a hacerlo luego de un acontecimiento familiar ya que mi hija cuando tenía 1 año y 2 meses sufrió un accidente doméstico, fue intervenida quirúrgicamente, estuvo 10 días en terapia intensiva y 5 en intermedia, con mi pareja fue la primera vez que nos tocó vivir algo así y sirvió para darnos cuenta de la necesidad que pasa la familia que debe viajar de manera frecuente o internarse en otra ciudad”, contó la profesora de baile.

Cada año busca historias de gente que atraviesa un momento difícil, con el objetivo de aportar el granito de arena y contribuir en ese camino que tiene tanto el paciente como los familiares hasta que logre recuperarse. “Me enteré del caso de Evelyn y aunque no fui su profesora impulsé este evento para asistirla”, dijo.

Para la acción solidaria a concretarse mañana en el polideportivo municipal a partir de las 20:30 horas, todos los que demuestren su talento artístico van a colaborar con Evelyn sin cobrar por servicios prestados. El sonido, locutor, decoración y grupos que actuarán van a cooperar con Evelyn.

Para el espectáculo habrá servicio de cantina y la entrada será de 200 pesos, lo recaudado va a entregarse en la misma noche a Evelyn para que sea todo totalmente transparente y será una jornada con muestras de grandes talentos con un mismo fin, simplemente ayudar.