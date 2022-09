“Nos queda apurar el juicio y que le den una condena”

jueves 08 de septiembre de 2022 | 6:03hs.

Luego de estar tres años en prisión sin una condena firme, Pablo Schandler, acusado de matar a su ex suegro, Mariano Skeppstedt (65), fue liberado y el martes abandonó la celda que ocupaba. El joven está acusado de homicidio simple, que prevé penas de 8 a 25 años de prisión, y esperará el juicio en libertad.

La liberación de Schandler tuvo una gran repercusión en la localidad de Eldorado. En este contexto, desde la familia de la víctima señalaron que temen por su integridad y renovaron el pedido de que el caso finalmente llegue a instancia de juicio oral y público.

“Si bien sé que tenemos una prohibición de acercamiento, la verdad es que uno vive con miedo, es un momento difícil, tengo sentimientos encontrados. Pese a que tiene una prisión domiciliaria, en la familia hay como un miedo rondando”, señaló en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Karen Skeppstedt, hija de la víctima y ex pareja del acusado.

A su vez explicó que aún no logra superar todo lo que ocurrió el día de la muerte de su padre y toda la situación que le tocó vivir al lado de Schandler. “Estoy con muchos tratamientos psiquiátricos y psicológicos, no me he recuperado muy bien todavía sigo con mucho miedo, tensa y nerviosa. Estoy con licencia psiquiátrica en mi trabajo porque fue un golpe muy duro y cuesta salir adelante”, explicó.

“La defensa pidió unas 30 veces la prisión domiciliaria hasta que se la dieron”, señaló respecto al proceso. Y siguió: “La causa todavía sigue acá en Eldorado, por distintos motivos de presentación de papeles de ellos, la presentación de la nulidad del caso entre otras cosas, la causa nunca no se elevó”, indicó la mujer.

“Lo que nos queda a nosotros ahora es apurar el juicio y que le den una condena definitiva. Nosotros pedimos 25 años. A partir de ahora nuestro abogado va a trabajar en apurar un poco más la causa, que sea elevada a juicio y que él tenga una condena”, amplió.

Como informó en otras oportunidades, quien lleva la instrucción del caso es el Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado, a cargo de la jueza Nuria Allou.

La postura de la defensa

Al respecto, desde la defensa de Schandler aclararon que lo que definió la Cámara de Apelaciones de Misiones es el cese de prisión preventiva, debido a que ya pasaron tres años que lleva detenido sin una sentencia. Incluso señalaron que desde el Juzgado de Instrucción que lleva adelante el caso no solicitó una prórroga de prisión preventiva luego de los dos años que establece la ley.

Añadieron que tiene varias restricciones, como la de no salir del país, presentarse periódicamente a la Justicia o no acercarse a los familiares de la víctima fatal. Insisten que el caso debería enmarcarse en un homicidio preterintencional, que tiene una pena máxima de seis años.

“El pasado se elevó a juicio con dos calificaciones distintas, con un pedido de femicidio por parte de querella, pero eran de tal gravedad los errores que se cometieron en el Juzgado y con la querella que el Tribunal lo anuló”, se remarcó.

El caso

Según lo que se pudo reconstruir, el hecho ocurrió en julio del 2019 cuando la víctima caminaba en dirección al Juzgado para buscar a su hija del trabajo, pero antes de llegar se encontró con Schandler. El acusado le había mandado mensajes con amenazas a su ex pareja e incluso le había advertido que la iba a ir a buscar al trabajo.

En plena calle se desató una discusión entre ambos, motivados principalmente por los hechos de violencia y amenazas que el joven infundía a la hija de la víctima. En medio de ello, el muchacho agredió a Skeppstedt con un fuerte golpe y éste terminó cayendo al suelo de espaldas, sufriendo graves lesiones en el cráneo que le terminaron provocando la muerte en el lugar.