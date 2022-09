El Banco Mundial confirmó un nuevo préstamo para el país

jueves 08 de septiembre de 2022 | 6:02hs.

El Banco Mundial confirmó ayer que en los próximos seis meses la Argentina recibirá un préstamo de U$S 900 millones, que se sumarán a otros U$S 1.100 millones que ya aprobó para el corriente año, tras una reunión que mantuvieron en Washington el ministro de Economía, Sergio Massa, y el Director Gerente de Operaciones de la entidad, Axel van Trotsenburg.

Durante el encuentro, Massa presentó el programa que está implementando el gobierno para construir reservas internacionales y estabilizar las condiciones macroeconómicas en Argentina, mientras van Trotsenburg reconoció “la importancia de tales esfuerzos”, según un comunicado del Banco Mundial.

El ministro de Economía y director gerente operativo del Banco Mundial reafirmaron su compromiso de continuar trabajando juntos para promover un crecimiento inclusivo y sostenible en la Argentina.

Por el lado de Argentina estuvieron presentes, además de Massa, el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein; el titular del Indec, Marco Lavagna - que tiene un rol como asesor de organismo internacionales-, y la directora Argentina ante el Banco Mundial, Cecilia Nahón.

En tanto, por el lado del Banco Mundial participaron Felipe Jaramillo, Vicepresidente del Banco Mundial, América Latina y el Caribe; Jordan Schwartz, el director del Banco Mundial para la Argentina y Van Trotsenburg, este último de manera virtual.

“Este año el Banco Mundial ha aprobado 1.100 millones en nuevos proyectos y confirmó otros $900 millones para los próximos seis meses”, señaló el organismo multilateral. El Banco Mundial ha sido un socio estratégico de Argentina por muchas décadas”.

Asimismo, el Banco destacó que “el gobierno de Argentina ha indicado que estima desembolsar unos 500 millones de dólares de proyectos financiados por el Banco Mundial durante los próximos cuatro meses”, agregó la entidad.

Los fondos que otorga el Banco Mundial demandan una contrapartida de parte del gobierno, y el desembolso de los mismos son en la medida en la que avanzan los proyectos para los que fueron acordados los préstamos.

En particular, los 500 millones de dólares “incluyen desembolsos de las obras de saneamiento de Matanza-Riachuelo, del apoyo al sistema universal de salud, del financiamiento a la capacitación de trabajadores y del apoyo a niños pobres que reciben la Asignación Universal por Hijo”.

El Banco Mundial subrayó que “en los últimos años, esta alianza se ha fortalecido y el Banco Mundial ha aprobado nuevos préstamos por un valor de 3.730 millones de dólares enfocados en programas que promueven la inversión y el crecimiento, incluyendo apoyo para los que más lo necesitan”

La cartera del Banco Mundial con la Argentina es de U$S 9.100 millones de dólares y consta de 25 proyectos por un total de U$S 8.600 millones más una garantía del Birf de U$S 466 millones.

Por otra parte, el ministro de Economía, Sergio Massa, destacó en Washington que el acuerdo alcanzado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) permitirá poner en marcha “programas claves en infraestructura, salud, agua y turismo”.

El ministro y el presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, anunciaron este martes en la capital estadounidense que se lograron destrabar créditos de ese organismo por casi U$S 3.000 millones para la Argentina hasta fin de año.