El Cholito Simeone y un sueño cumplido

jueves 08 de septiembre de 2022 | 6:01hs.

Napoli sorprendió a Liverpool en el inicio de la fase de grupos de la Champions League. En el encuentro disputado en el estadio Diego Maradona, el conjunto de Luciano Spalletti aplastó al elenco británico por 4-1.

El polaco Piotr Zielinski fue el encargado de abrir el marcador de penal. El camerunés André Zambo Anguissa marcó el 2-0 y antes del final del primer tiempo, Giovanni Simeone reemplazó a Osimhen por una lesión del africano.

El Cholito entró y cumplió con autoridad. En la primera pelota que tocó, celebró el 3-0 luego de una notable acción colectiva. Y en el complemento, el ex goleador se destacó con una gran asistencia que le permitió a Zielinski sellar el 4-0, que fue 4-1 por el descuento del colombiano Luis Díaz.

“Tenía 13 años cuando me hice mi primer tatuaje y e hice el logo (de la Champions). Mi papá no me dejaba hacérmelo, pero mi mamá preguntó por qué me lo quería hacer. Y yo les dije porque el día que logre marcar mi primer gol ahí, me besaré el tatuaje”, contó emocionado el delantero.

Por el mismo grupo, Ajax goleó a Rangers por 4 a 0 como local.

La jornada para los Simeone continuó con el triunfo agónico de Atlético Madrid ante Porto, por 2-1, por el grupo B. El español Mario Hermoso abrió la cuenta en tiempo agregado, el colombiano Mateus Uribe, de penal, igualó a los 51’ y en el undécimo minuto de descuento, el francés Antoine Griezmann marcó el gol del triunfo.

Por su parte, Bayer Leverkusen perdió ante Brujas, por 1-0, en Bélgica, mientras que Inter, con el delantero Lautaro Martínez como titular, perdió en Milán ante Bayern Munich por 2-0, por el grupo C.

Barcelona aplastó a Viktoria Pilsen por 5 a 1 con un hat-trick del polaco Robert Lewandowski, Frankfurt cayó por goleada ante Sporting Lisboa por 3-0, en el grupo D y Tottenham, con el defensor Cristian ‘Cuti’ Romero como titular, venció a Olympique Marsella por 2-0.