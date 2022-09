Calu Rivero habló del amor y su embarazo

jueves 08 de septiembre de 2022 | 6:00hs.

Fue una verdadera sorpresa la noticia sobre el embarazo de Calu Rivero que está de novia con Aíto de la Rúa. Y en medio de la sorpresa, la actriz habló con LAM. “Yo no ando contando los besos, las cosas. Es como, ¿de dónde salieron estos? Parece que si no hablás en las redes, no existe. De hecho, cuando estuve sin redes era ‘¿dónde estás? ¿qué te pasó?’. No me había pasado nada, estaba viviéndola bárbaro, sólo que no lo contaba”, dijo sobre su presente.

Además, no quiso dar mucho detalle sobre qué semana de embarazo está pasando y contó que no se pregunta demasiado el sexo del bebé. “No importa, mientras sea sano mental, física y espiritualmente, bárbaro. Estamos sorprendidos y también maravillados”.