Misiones seguirá sintiendo los efectos de La Niña: lluvias escasas y temperaturas elevadas

miércoles 07 de septiembre de 2022 | 12:45hs.

La sequía del último verano afectó a todas las producciones de Misiones y las consecuencias se siguen sufriendo pese a que hubo recuperación de pasturas debido a las lluvias que se registraron a principios del año 2022.

Pero el panorama no es nada alentador con respecto a los pronósticos que se detallan en el Servicio Meteorológico que ya advierten que el fenómeno de La Niña seguirá afectando a la tierra colorada.

Angel Olinuk, agrometeorólogo del INTA de Cerrro Azul, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó, “Yo creo que a veces uno ya no sabe bien por dónde viene el clima porque desde varios puntos de vista está presentando características muy especiales. Habíamos arrancado el año ya con la sequía del año anterior, las temperaturas fueron récord porque en enero nunca habíamos tenido más de 39 o 40 grados y estamos teniendo en estos últimos años problemas tanto de temperaturas tan altas como también de lluvias muy escasas”.

“Además también hubo records de lluvias escasas, eso es lo grave encima porque cuando tenemos falta de lluvia, hay poca nubosidad, hay mucha radiación y normalmente se asocia con temperaturas muy elevadas, entonces hace todo un combo dramático para el ser humano y para los cultivos. Las perspectivas son malas si uno mira los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional que elabora para septiembre, octubre y noviembre y para esta época se viene anunciando que realmente vamos a seguir sufriendo los efectos de La Niña, si bien en Misiones desde marzo no se sintió prácticamente, sino que llovió mucho y eso ayudó, pero desde ahora lo últimos meses normalmente ya estamos viendo que cada mes está lloviendo menos y el pronóstico es justamente de siga ese fenómeno”, alertó.

Cultivos

El agrometeorólogo alentó a que hay cultivos que se pueden salvar y otros que cuestan más, “hablaba con técnicos que están cultivando mandioca que la producción es medio escasa y decía que es bueno plantar lo antes posible porque todavía el suelo tiene humedad, ese cultivo puede empezar crecer y a brotar y después si hay faltante de agua soporta bastante bien y cuando vuelve a llover sigue creciendo”.

“Muy distinto es el cultivo del maíz cuando coincide con la época sensible que es la falta agua, si le faltó agua dos semanas cuando está floreciendo, no se recupera más. Tenemos que buscar forraje y hay que volver a sembrar nuevamente, cada cultivo tiene su manejo”, detalló.

En cuanto a la yerba mate lo importante es mantener siempre la cobertura vegetal, ya sea la espontánea o cubiertas verdes, “eso ayuda mucho a mantener el agua que va cayendo de la lluvia. Después hay varias formas, a medida que avanza la sequía, hasta incluso puedo pasar una motoguadaña o se puede echar herbicida como para terminar esa cobertura para que que no extraiga agua del suelo y que al mismo tiempo quede como cobertura porque entonces ahí evita que el suelo aumente su temperatura por efecto directo de la radiación, entonces el beneficio es doble ya que no perdemos agua del suelo y por otro mantenemos una temperatura adecuada y protegemos a los microorganismos también que son muy necesarios”.

“También la yerba cuando se corta siempre se debe dejar protegidas las ramas. Hay una cosecha que se hace en verano de no eliminar todas las ramas porque el sol también daña, no sólo la sequía o una helada puede matar una brotación nueva, la sequía puede matar plantas, pero una radiación directa en la rama de la yerba mate saca mucha hoja y también puede dañar muchísimo las ramas que después en forma permanente va a quedar dañada”, acentuó.

Capacitación constante

Por otra parte, Olinuk remarcó que es de vital importancia que los productores pongan en práctica estrategias para disminuir el daño que provoca la sequía, “yo creo que uno de los temas es trabajar más en aprovechar el agua de lluvia, de tener más reserva de agua, de tener una represa pequeña o el que tiene vertiente cuidar muchísimo porque dependen del riego medio prácticamente diario. Si la sequía es muy larga, como pasó estos últimos años, es muy difícil sobrellevar los daños pero un buen manejo de suelo con la cobertura vegetal siempre va a servir mucho”.

“Estamos en una provincia que llueve mucho en general y aunque estemos en un año de sequía nosotros tenemos a veces hasta 1.400 milímetros anuales, eso en un suelo plano que no penetre el agua y que no se pierda significa 1,20 metro o 1,40 de agua que cubriría una capa parejita, hay mucha agua pero lo que pasa es que se escurre por el manejo que todavía no es el adecuado”, sentenció.

Nuevas prácticas

A continuación el referente del INTA comentó que actualmente se está trabajando con máquinas en el marco de un proyecto entre el organismo y Vialidad, “para que sea como un modelo para mostrar y después seguir en otros lugares. Incluso el manejo de agua en los caminos para que no corra, que no se pierda y que se vaya a los arroyos, lo que se busca es hacer pequeños reservorios, que quede estacionada y que pueda ir penetrando en el suelo, favoreciendo las vertientes, va a disminuir el deterioro en los caminos, puede disminuir la erosión, yo creo que hay muchos temas que se pueden hacer y algunos que ya se empiezan a trabajar más que antes y vamos a tener que prestar mucha atención porque el cambio climático está presente”.

Pronósticos

Como ya se anticipó, en la tierra colorada seguirán los efectos de La Niña, “las lluvias van a ser escasas. En cuanto a las temperaturas serán normales para la época, pero tenemos que tener en cuenta que acá ya estamos entrando en la época que suelen registrarse temperaturas elevadas”

“Después de enero y febrero que se registraron valores tan extremos, después de esa fecha comparando con los datos históricos que tenemos de acá de más de 50 años hemos visto que se mantuvieron dentro de valores relativamente normales. Uno de los más altos fue la temperatura media de julio, porque veníamos con temperaturas muy normales y frescas para la época que fueron muy adecuadas para que los cultivos estén en reposo pero afectó una brotación rápida de las plantas y floración”, detalló.

Finalmente expresó que en agosto se presentaron heladas muy intensas, “ahora en Cerro Azul tuvimos dos días de temperaturas bajo cero con algunas heladas que no fueron intensas, afortunadamente, porque cuando ocurren estas heladas tardías si son intensas, los daños son importantes”.