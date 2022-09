Reconocieron a la jefa policial María Miranda tras el ataque que recibió en su casa de San Vicente

miércoles 07 de septiembre de 2022 | 10:08hs.

Continúa la investigación tras el ataque a balazos en la casa de la la jefa de la Comisaría Segunda, oficial auxiliar María Eugenia Miranda. Además desconocidos también incendiaron su auto con una bomba molotov.

En la mañana de este miércoles, la oficial se hizo presente en la Jefatura de la Policía donde se realizó una pequeña ceremonia en su reconocimiento por su labor.

Del evento partició el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, quien indicó, "sigue la investigación y es por ello que en los ingresos a la provincia hay cámaras de seguridad y esa trazabilidad se hace muchas veces"

"Por supuesto se va a seguir trabajando y sin lugar a dudas, vamos a tratar de dar con quienes han cometido este lamentable hecho que afortunadamente no tuvo ninguna víctima", afirmó.

Además remarcó que la fuerza de seguridad provincial está haciendo una gran tarea "porque a alguien le molesta que les incauten una gran cantidad de mercaderías".

"El mensaje que le quiero dar a la familia policial es el respaldo del gobernador de la provincia que no es menor, a una tarea que que se viene realizando y se destaca por ser muy buena", destacó.

Por su parte, la jefa de la Comisaría Segunda, oficial auxiliar María Eugenia Miranda, dialogó con la prensa y afirmó que se siente "respaldada, acompañada y agradecida por todo esto. Lo estamos llevando en familia y acompañada de mis compañeros y jefes que no me sueltan la manoy mi plan es seguir trabajando como ya lo estuve haciendo anoche en la ruta".

"He recibido mucho acompañamiento de la gente, no sólo de San Vicente sino de otros lugares, todos con sus mensajes o con una palabra de aliento que me instan a seguir y eso se siente muy reconfortable, la verdad agradecida con todos los ciudadanos", remarcó.

Finalmente refirió que ser Policía para ella es tener vocación de servicio !y por eso no voy a abandonar a mis compañeros y les insto a trabajar en grupo, a seguir trabajando y no bajar los brazos".

El ataque

Una ráfaga de disparos de pistola 9mm rompió la calma y el sueño de los vecinos en el barrio Los Lapachos, de San Vicente. El atentado tenía un blanco, y era nada menos que la jefa de la Comisaría Segunda, oficial auxiliar María Eugenia Miranda.

Fue perpetrado en plena madrugada de la víspera y puso en riesgo la vida no solamente de la autoridad de la fuerza, sino la de su pareja, también policía con rango de sargento, Camilo Flecha, afectado a la División Traslado y Custodia de Detenidos de la Unidad Regional VIII, y a su hijo de apenas 4 años, que dormía en la vivienda situada en la calle Chaco casi Luis Pasteur.

La balacera duró menos de un minuto e incluyó el incendio, con una bomba casera tipo molotov, del vehículo de los uniformados, un Peugeot 408 que estaba guardado en la cochera y terminó afectado en el lateral derecho. Los atacantes se esfumaron en la oscuridad de la noche.

Se presume que eran por lo menos dos y que llegaron caminando, tal vez con un vehículo de apoyo esperando en las inmediaciones. En la vereda los peritos levantaron 19 vainas de pistola automática como las que utilizan las fuerzas de seguridad. Ese dato permite interpretar que usaron más de una por la cantidad de balazos que impactaron en la pared de la casa, el vehículo, además del muro y la reja frontal de la propiedad. Las marcas están a la vista.

Desde el primer momento la investigación fue relacionada con el contrabando de granos, hipótesis que se robustece con el correr de las horas, al punto de que hasta el cierre de esta edición era la única línea que seguían los detectives de Delitos Complejos que llegaron desde Posadas e Investigaciones de la Unidad Regional VIII.