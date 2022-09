miércoles 07 de septiembre de 2022 | 6:02hs.

El padre de Brenda Uliarte, Leonardo, se refirió ayer a la situación de su hija, detenida por el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y consideró que la joven se encuentra “muy influenciada” por su novio, Fernando Sabag Montiel. “Es una criatura muy manejada”, expresó en diálogo con Radio Rivadavia.

“A ella no le interesa la política, por eso me parece muy raro que haya hablado de la corrupción. Esa no es ella”, señaló Uliarte, sobre las declaraciones de su hija días antes. “Todo esto último que vi de los libertarios, de Milei, a mí me asombra porque yo soy muy de Cristina. Yo le hablaba de Perón y ella me cambiaba de tema. No sé quién es esta persona que está hablando, esas palabras no son de ella”, expresó.

A lo largo de la entrevista, el padre de la joven definió a su hija como una chica “muy sufrida”.

“Brenda fue abusada cuando era chica, yo lo sabía. Se la quité a la madre cuando tenía cinco años”, reveló. “Estoy contando todo lo que realmente es. Nadie se imagina lo que pasó, es una buena chica, muy sufrida. Se le murió la abuela, ahí también sufrió muchísimo, porque mi mamá era como su madre”, contó el padre.

“A mi hija le afectaron la mente, es muy manejable y se dejó llevar”, consideró el hombre. Es una chica sana, no está educada así y cuando la jueza le tome indagatoria se va a dar cuenta que no tiene nada que ver, que estaba manipulada”.