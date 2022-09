Cuentan más de 20 ovejas muertas por día en la zona Sur

miércoles 07 de septiembre de 2022 | 3:30hs.

Productores de ovejas y cabras del Sur de Misiones vienen registrando importantes pérdidas en las últimas semanas por el ataque de perros a sus majadas. En algunos casos, las muertes llegan a superar los 20 animales, ya que intervienen varios perros.

Desde la Asociación de Productores de la Cuenca Ovina y Caprina de Misiones se apuntó que el problema ya lleva algunos años, pero en los últimos meses se ha venido acrecentando.

Se explicó que muchos de los perros que matan a sus animales vienen de los pueblos y tienen dueños. Otros tantos son salvajes, que quedan abandonados por personas que los largan en la zona de monte. Se detalló que las pérdidas por año y por productor pueden rondar el millón de pesos.

“El ataque de perros es algo muy frecuente. Por estos días pasados tuvimos varios ataques en Profundidad, en Cerro Corá y San José. A un productor le mataron en un día diez ovejas y le mordieron a ocho. A otro le mataron 20 ovejas y le mordieron otra cantidad. A mí en particular me atacaron la semana pasada y me mataron un carnero grande de casi 100 kilos, mataron también dos chivitos y mordieron a tres ovejas”, detalló Miguel Sosa, presidente de la Asociación de Productores de la Cuenca Ovina y Caprina.

El directivo explicó el porqué del impacto de varios animales muertos. “Los perros no atacan tanto por hambre, cuando salen a cazar en grupo muerden a varias ovejas y se enloquecen. Es un instinto salvaje”.

Agregó que los productores en muchos casos logran identificar que los perros vienen de pueblos o vecinos cercanos a sus chacras. “Hay mucho de tenencia irresponsable de animales. Gente que tiene muchos perros y perras y que cuando tienen cachorros a algunos los terminan abandonando en las zonas cercanas a los montes. Así se van formando jaurías salvajes. Pero en general hay vecinos que dejan sueltos a sus animales y terminan llegando hasta los rebaños para atacar”.

Sosa recordó que hay alambrados con choque eléctrico para desalentar la entrada de perros, y también perros guardianes, pero aún así los ataques ocurren.

“Hay productores que están cercando más sus rebaños y tienen perros que cuidan a las ovejas. Pero aún así cuando son varios los perros atacantes, llegan a matar a varias ovejas”. Y detalló que en el caso de los perros, son animales que deben criarse especialmente.

“Los perros para cuidar ovejas se deben criar con los animales, no se puede poner a cualquier perro. Son animales especiales a los que lleva años adiestrar”.

Detalló que, junto con los municipios de la zona Sur, están propiciando programas de castración de perros en forma gratuita.

“Nos juntamos con varias entidades, los municipios, el ministerio del Agro, el Ifai, la Universidad del Salvador, para promover junto con un grupo de veterinarios que se hagan castraciones. Se hicieron acciones y en un día se pudieron contar más de 70 castraciones. Es una ayuda para controlar la población de canes”.

Daños y denuncias

Sosa recordó que en promedio un productor puede tener entre 20 y 30 ovejas que por año mueren a causa de las mordidas de perros. Indicó que estimativamente -ya que se trata de ejemplares de raza en muchos casos- el importe de las muertes representa una suma cercana al millón de pesos.

“Para un pequeño productor es mucho, desalienta que ocurran estos ataques y encima no se puede hacer responsable a nadie. Porque se hacen denuncias e inclusive a veces se sabe de quién es el perro. Pero esas presentaciones no avanzan, ya que los supuestos dueños no se hacen cargo del animal. En parte por esto propusimos que los perros tengan un chip que los identifiquen, así, si son atrapados y han provocado daños, los propietarios no podrán evadir su responsabilidad”.

Sosa comentó que para cuidar los animales entre los productores están siempre conectados con grupos de alerta. También les sirve para alertar de ataques y poner en prevención a algunos productores.

“Cuando se detecta a animales que están en zonas alejadas o perdidos, nos avisamos. Así me pasó la última vez que encontré a unas chivitas que estaban por cruzar un arroyo porque un perro las estaba siguiendo y ya había matado a un chivito. Me avisaron, fui rápido y las pude encontrar. Pero a veces ya es tarde y se encuentran los animales muertos”, explicó.

Capacitación y próximo remate el 1 de octubre