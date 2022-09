Santa Ana festeja su aniversario con homenajes

miércoles 07 de septiembre de 2022 | 6:04hs.

La localidad de Santa Ana celebra este sábado 139 años. Para ello el municipio programó diferentes actividades como el ya tradicional campeonato de chipa cuerito. En tanto que la noche previa se realizará la elección de Miss Aniversario, en una fiesta para la juventud.

También se rendirá homenaje a los pioneros entre los que estará León Encina, quien a pesar de haber nacido en Paraguay llegó a Santa Ana cuando tenía 27 años en busca de una vida mejor para él y su familia.

El hombre de 87 años dialogó con El Territorio en el patio de su casa. “Vine muy joven por recomendación de una tía, ya que allá la estábamos pasando muy mal, ni para comer teníamos. Llegamos y el lugar más activo era el puerto con constantes idas y vueltas de los barcos que salían desde aquí para otros puertos del país”, contó.

“Recuerdo que donde ahora está la plaza había un potrero con animales vacunos de don Julio Márquez, no había nada de lo que hay ahora. Y yo vine con tantas ilusiones que apenas llegué vi la riqueza que tenía esta zona, había trabajo, tierras para plantar. La vida mía y de mi familia cambió definitivamente, con los años vi crecer a Santa Ana y hoy es realmente una localidad muy hermosa”, dijo el hombre que junto a su esposa crió a sus doce hijos allí.

Por último resaltó que sólo dos veces volvió a su país natal al que ama pero “las oportunidades que nos dio Argentina y haberlas sabido aprovechar trabajando son únicas. Hace unos meses me enfermé y me llevaron al hospital de acá, me atendieron muy bien y en ambulancia me trajeron a mi casa, eso en mi país no hay”.