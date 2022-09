El BID anunció créditos por U$S 3.000 millones para Argentina

miércoles 07 de septiembre de 2022 | 6:02hs.

El ministro de Economía, Sergio Massa, tuvo la primera noticia positiva en términos de desembolsos concretos de dólares para la alicaída economía Argentina en su primera jornada de agenda oficial de su viaje a esta capital. Y tiene que ver con uno de los ejes de su viaje: conseguir divisas.

Al respecto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que preside Mauricio Claver-Carone confirmó créditos para el país antes de fin de año por 3.000 millones de dólares, de los cuales 1.200 millones servirán para el fortalecimiento de las reservas del BCRA. De esa cifra, al menos U$S 500 millones llegarán al 30 de septiembre y el resto antes de fin de año.

El monto total para los años 2022 y 2023 será de U$S 4.933 millones. Según fuentes oficiales, habrá otros U$S 1.933 millones de programas a firmar y aprobar antes de fin de año, y al menos U$S 1.800 nuevos que se sumarán en 2023.

“Es una muy buena noticia que pavimenta nuestros objetivos de reservas”, dijo Massa al tiempo que, hablando del contexto local, destacó que el lunes y ayer fueron los días de mayor comercialización de soja de los últimos 10 años.

En un diálogo con la prensa luego de su encuentro, Claver-Carone y Massa ratificaron el acuerdo en torno de estos créditos para el país. “Si la misión del ministro era destrabar lo que era no solamente la relación, pero operativamente el programa con el BID, se puede decir que el ministro tiene una misión cumplida, porque hemos podido destrabar lo que estaba trabado y ver cómo lo aumentamos con una vía directa”, señaló el presidente del BID.

“Mi primera crítica que ha sido ya hace un tiempo era el hecho de que había una política macroeconómica errática en la Argentina y lo que siempre he pedido públicamente, es que haya una política económica cohesiva. Y lo veíamos acá en Washington DC: había diferentes posturas de los diferentes gobernadores de la Argentina en las diferentes instituciones financieras internacionales, por lo cual era imposible una política cohesiva en estas instituciones. Ahora con el ministro tenemos una política macro cohesiva y eso nos da la oportunidad de apoyar a la Argentina”, señaló el presidente del BID.

Cables cruzados

“Había una parte del gobierno que le decía una cosa al BID y otra le decía otra cosa al FMI: se cruzaban los cables y no había una visión completa; ahora tenemos un ministro que habla por todo el gobierno”, se quejó Claver-Carone en relación con la partición de tareas entre el Ministerio de Economía, que manejaba la relación con el Fondo, y el secretario de asuntos estratégicos, Gustavo Béliz, que tenía el vínculo con el banco regional.

En tanto, Massa le agradeció con entusiasmo a Claver-Carone y confirmó que se destrabaron “las operaciones de libre disponibilidad que estaban pendientes, que no sólo se confirman sino que serán mayores a las previstas”

Massa ayer tuvo encuentros de alto nivel bilateral. Primero, un desayuno de trabajo protocolar con Ricardo Zúñiga, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado y Enviado Especial para el Triángulo Norte (Centroamérica); almorzó con Jack Rosen, el influyente presidente del American Jewish Congress, y a la noche cenó en la residencia del embajador Jorge Argüello con Juan Sebastián González, asesor especial del Biden para la región. También participó el embajador en Argentina, Marc Stanley, y el asesor internacional de Massa, Gustavo Martínez Pandiani. Antes en la embajada hubo un evento de promoción del turismo argentino.



Millonaria inversión de Volkswagen

El CEO de Volkswagen para América Latina, Canadá y Estados Unidos, Pablo Di Si, y el presidente de la empresa en la Argentina, Marcellus Puig, ratificaron ayer al ministro de Economía, Sergio Massa, su plan de inversiones por US$ 250 millones en el país.

El plan de inversión para el período 2022-2026 prevé la ampliación de la línea de producción de pickups Amarok en la planta de Pacheco y el montaje de motocicletas Ducati en Córdoba, y la generación de más de 500 puestos laborales. La firma explicó que los tramos de la inversión será de 30% del monto total comprometido para 2022 y otro 30% para 2023. El anuncio se da apenas unos días después de que el gobierno firmara un acuerdo con el sector automotor, que permitirá contar con un saldo comercial favorable de US$ 400 millones hasta fin de año.