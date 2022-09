El regreso del tren de pasajeros y más casillas para el puente

miércoles 07 de septiembre de 2022 | 6:04hs.

Tras el regreso del tren de cargas, el foco está puesto en la vuelta del servicio de pasajeros entre Posadas y Encarnación, que se espera sea este lunes 12. “Se solicitó a la empresa de transporte desde Senasa, Migraciones, Aduana y Gendarmería ciertos requerimientos que de cumplirse, el lunes 12 empezaría a funcionar”, comentó Cristian Castro, director de Centro de Fronteras, en diálogo con El Territorio.

Dijo que esos mismos requisitos mencionados anteriormente se solicitaron al tren de cargas, por lo que “el regreso de hoy (por ayer) no está totalmente habilitado porque falta que Paraguay termine de cumplir con los pedidos, ya que desde allí se hace la carga y el control integrado, que hasta que no se completen no pueden ingresar al país”.

“Desde la semana pasada estamos trabajando a pleno para el regreso”, acotó y se espera que a la brevedad se produzca el cruce con la carga completa.

Por otra parte, el funcionario se refirió a las obras que se tendrán en consideración para sumar más casillas para el ingreso al país. Puntualmente, se incorporarán once carriles para satisfacer la creciente demanda de cruces sobre el puente internacional.

“En la gestión anterior se consiguieron fondos internacionales para la remodelación o ampliación de cuatros centros de fronteras de todo el país, y entre las que se decidieron está el de Posadas-Encarnación. Los planos se hicieron, está todo avanzado y falta la habilitación socioambiental, que se hará en los próximos días, y una vez que concluya esta parte se enviarán los pliegos para el llamado a licitación, para que fines de este año o principio del año que viene se inicien las obras”, detalló.

“Serán once carriles de ingreso en una primera etapa y una segunda etapa de reformas en la estructura vieja donde está funcionando la Aduana y Migraciones”, precisó.

“Esto agilizará el ingreso del país para que no se formen las filas sobre el puente. Esta obra demanda de mucho proceso y de diversos factores que juegan, al ser uno de los pasos junto con Iguazú los pasos de mayor movimiento de todo el país, de casi 30.000 personas diariamente entre ingresos y egresos del país”, comentó.

