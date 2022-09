Profesionales de salud marchan ante el incumplimiento de pagos

miércoles 07 de septiembre de 2022 | 6:04hs.

Distintos profesionales de la salud que trabajan con pacientes que presentan algún tipo de discapacidad reclaman desde la semana pasada el pago incumplido, por parte de las obras sociales, que ya lleva 120 días de retraso. Las prestaciones realizadas corresponden a mayo y aún, pese a que se habilitó un formulario para presentar las denuncias de facturación, no tienen respuestas.

A partir de esto, y los reclamos en discapacidad que movilizan a profesionales en todo el país, se prevé una manifestación para hoy a las 9 desde mástil de la avenida Mitre, de Posadas, hasta la Superintendencia de Servicios de la Salud ubicada sobre la calle Junín.

Sobre esto, Trixia Aresti, integrante del Instituto Médico de Especialistas, dialogó con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 y dijo: “Continuamos con el reclamo porque es muy complejo, el pago de las prestaciones de mayo tendríamos que haberlas cobrado a partir del 20 de agosto y todavía no las cobramos. Algunas obras sociales que tienen fondos propios realizaron algunos pagos para ayudarnos, pero son las más chicas, aún faltan las grandes obras sociales gremiales que tenemos en Misiones”.

Y agregó: “Hay una consonancia, con cuestiones económicas que están pasando en nuestro país, anteriormente arrancamos con pagos a 30 días, así era cuando yo arranqué. Hoy estamos en una situación de pago que tiene hasta 120 días de demora. Y a pesar de nuestro reclamo, no hay certezas. Lo último que sabemos es que nos patearon hasta el 15 de este mes”.

Por otra parte, desde la sede de Misiones de la Superintendencia de Servicios de la Salud informaron que el lunes se habilitó un canal de reclamo online para prestadores.

“Ante la recepción de numerosos reclamos por falta de pago de sus facturas anteriores a junio por parte de las obras sociales nacionales, comunicamos que a fin de colaborar con la rápida solución del problema, esta Superintendencia creó canales de comunicación especiales y específicos para agilizar la gestión correspondiente”, señala el comunicado oficial.

Sobre esto, Aresti enfatizó que “ahora la Superintendencia dijo que ya mandó fondos y puso un formulario de Google, aunque ya existieron métodos similares, esto no es nuevo. O sea, a lo largo de este tiempo crearon tres maneras de denunciar las facturas que no fueron pagadas por las obras sociales. Igual, todo esto es sólo para el cobro del mes de mayo, es decir, de ahí en adelante no sabemos qué va a pasar”.

Y continuó: “El formulario no soluciona nada, porque es para presentar la denuncia, de ahí eso tiene que recorrer todo el circuito burocrático de una denuncia y es para que la Superintendencia tenga conocimientos de qué se te adeuda”.

Aresti finalizó expresando que se sienten desahuciados y tristes, aunque le pareció interesante el apoyo de las familias que los acompañan.

“En consonancia con Buenos Aires, mañana (por hoy) vamos a realizar una marcha hacia la Superintendencia de Servicios de la Salud de Posadas y un posterior acampe”.