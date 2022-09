Dream Theater vuelve a Buenos Aires

miércoles 07 de septiembre de 2022 | 6:00hs.

La banda de metal progresivo Dream Theater, que el viernes animó la apertura de Rock in Rio, tocará hoy en el estadio porteño Movistar Arena para presentar su más reciente álbum A View from the Top of the World, primero que registra en estudio propio.

En una entrevista con Télam, Jordan Rudess, tecladista del quinteto formado en 1985, celebró el hecho de poder trabajar en un lugar propio y consideró que los beneficios de contar con “el tiempo que sea necesario” en el estudio se reflejó en el resultado final de la producción.“Siempre sentíamos una especie de presión respecto de los tiempos porque tenés que irte a determinada hora. Y cuando Dream Theater hace música y edita un álbum, nos lo tomamos con mucha seriedad e invertimos el tiempo que sea necesario para obtener los resultados que realmente queremos”, sostuvo el músico.