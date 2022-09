Profesionales que trabajan con personas con discapacidad marcharán en reclamo de pagos adeudados

martes 06 de septiembre de 2022 | 12:15hs.

Profesionales que trabajan con personas con discapacidad marcharán mañana en reclamo de pagos atrasados de hasta 120 días. Pese a que la Superintendencia de Salud habilitó un link para el reclamo, los pagos aún no llegaron.

La medida fuerza será mañana miércoles por la mañana y el lugar de concentración será el mástil de la ciudad de Posadas ubicado en la intersección de las avenida Mitre y Uruguay. Desde allí marcharán hacia la Superintendencia de la capital provincial.

En ese sentido, Trixia Aresti integrante del Instituto Médico de Especialistas, en dialogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, contó de que se trata este link y como está la situación de estos profesionales.

“Continuamos con el reclamo, como es el público conocimiento estamos atravesando una situación compleja, el pago de lo que respecta a las prestaciones de mayo lo teníamos que haber cobrado más o menos a partir del 20 de agosto y hoy estamos a 6 de septiembre y no cobramos nada”, comenzó diciendo la profesional y añadió “Algunas obras sociales que tienen fondos propios han hecho algunos pagos para ayudarnos, pero son las más chicas no son las grandes obras sociales”, agregó.

Aresti explicó que la situación de los pagos ha ido cambiando con el correr de los tiempos, ya que anteriormente los pagos se realizarán a 30 días, pero con el correr de los años el pago se fue “dilatando” y de 30 pasaron a 60, 90 y por estos tiempos a 120 días.

“Con esta inflación nadie puede vivir de algo que facturó en junio. Queremos que sepan que nuestro trabajo más allá de que estudiamos un montón para hacer esto y amamos profundamente lo que hacemos, necesitamos vivir y nosotros como la gran mayoría de la población Argentina y la misionera vive el día a día, no tenemos ahorros como para decir bueno yo con los ahorros voy a pagar la luz, el agua o las cosas de la casa”, señaló.

“Antes por lo menos te explicaban porque no realizaban los pagos, ‘fue sin querer, por la pandemia, no hay personal en la oficina’ entre otros cosas y se aceptaba porque buscaban la manera y te decían que en 15 días iba a estar abonado los haberes. Ahora lo que nos parece extraño es que nadie se hace responsable, anteriormente Superintendencia asumía esa responsabilidad, ahora no nos dan respuestas”, reclamo.

Como una especie de solución de pagos atrasados desde la Superintendencia de Salud habilitaron un link para que los profesionales puedan realizar su reclamo.

Sobre esto, la mujer dijo que “tampoco soluciona nada” ya que allí solamente se hace la denuncia y luego los encargados realizan el mismo circuito que tienen los otros modos de denuncias “realizan toda la investigación, se toman su tiempo y nosotros seguimos esperando. La realidad es que habilitaron esto para decir que hacen algo, pero es para dilatar la situación”, expresó y añadió “anteriormente en la página había una página específica dentro de la Superintendencia donde se podía revisar las facturas, había una dirección de email y ahora agregan un formulario Google o sea tres formas para que uno denuncie las facturas que no le han pagado las obras sociales, pero ojo esas denuncias deben ser por las prestaciones que se realizaron hasta mayo, o sea todas las que uno tiene una adeudadas hasta mayo. Nadie habla de las prestaciones de junio en adelante”.

Para finalizar la mujer contó que los profesionales se encuentran “desahuciados y tristes”, aunque se mostraron esperanzado por la respuesta de los familiares de las pacientes por “unirse y apoyar su lucha”.