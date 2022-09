Tiro con arco: el club Capri pisó fuerte en Aristóbulo del Valle

martes 06 de septiembre de 2022 | 15:00hs.

El pasado fin de semana se llevó adelante una jornada doble de tiro con arco al aire libre en Aristóbulo del Valle.

El sábado se disputó la primera fecha de la liga provincial, en tanto que el domingo llegó el turno de los federados en el torneo ranqueable homologatorio (nacional) de la federación argentina -Fatarco-.

Por supuesto que el club Capri de Posadas fue uno de los grandes protagonistas obteniendo resultados más que satisfactorios.

En el ranqueable nacional hubo medallas doradas para Milena Holot (categoría sub 15), Maite Emategui (categoría sub 18/30 metros), Ariel Rojas ( Recurvo E20), Florencia Kurtz (Recurvo E40), Octavio García (Recurvo sub 18) y Juan Pablo Pamberger (Recurvo sub 21).

En el torneo provincial se vistieron de oro: Holot (sub 18/E20) Julián Lafuente (Recurvo E20) y Agustín Bustos Piasentini (Recurvo E60).