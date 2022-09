Detuvieron a exintendente correntino por contrabando de soja en Misiones

martes 06 de septiembre de 2022 | 8:24hs.

Efectivos de Prefectura Naval Argentina desplegaron en la jornada de ayer allanamientos en distintas partes de Corrientes y Misiones en el marco de una investigación judicial por presunto contrabando de soja a Brasil, confirmó El Territorio en base a diferentes fuentes ligadas al caso.

Los procedimientos se hicieron en diez inmuebles de la ciudad misionera de El Soberbio y las localidades correntinas de Garaví y Gobernador Virasoro, por orden de las autoridades del Juzgado Federal de Paso de los Libres, a cargo del juez Gustavo Corazón de Jesús Fresneda. Hasta ayer a la tarde se habían informado siete detenciones en distintos puntos donde se desplegó la fuerza.

Entre los implicados se encuentra el concejal y ex intendente de Garaví Erasmo Chukel. El funcionario tiene entre sus antecedentes una condena por abuso sexual a una niña que al momento del hecho tenía 12 años. La pena -en suspenso, por lo que no fue detenido- se conoció en mayo.

Este medio pudo confirmar que también fue apresado un efectivo de la Policía de Corrientes como parte de la supuesta organización. Sin embargo, todo se estaba manejando con sumo hermetismo debido a que se decretó un secreto de sumario.

Casas particulares, locales comerciales y galpones cercanos a la costa del río Uruguay (esto último en El Soberbio y Garaví) fueron los puntos donde ingresaron los efectivos de la fuerza federal. Se incautaron 4.000 bolsas de soja, varios vehículos, botes utilizados para el traslado del producto y dinero en efectivo en pesos, reales, dólares y hasta pesos chilenos.

Llamó la atención de los pesquisas algunos equipos de comunicación y handies.

La investigación judicial se inició en marzo del año pasado y se trata de una causa paralela a otras pesquisas y expedientes que se llevan adelante por la dependencia judicial, al menos por ahora. La investigación estuvo a cargo del juez Fresneda, quien autorizó la mayoría de los procedimientos de la víspera.

Ayer el juez subrogante, Juan Carlos Vallejos -quien es el titular del Juzgado Federal Dos de Corrientes-, dio la orden de que se realicen y sumó nuevos puntos a allanar tras un pedido del fiscal interviniente, Aníbal Fabián Martínez. No se descarta que en el futuro cercano haya más procedimientos.

En los próximos días los implicados, que fueron alojados en Santo Tomé, podrían ser trasladados al juzgado para la realización de la audiencia indagatoria en la que serán imputados formalmente y tendrán la posibilidad de dar su versión de los hechos. Lo que se investiga, dijeron fuentes confiables, es una asociación ilícita y contrabando de granos.

Antecedentes y procedimientos

El Juzgado Federal de Paso de los Libres ya había desplegado procedimientos en Misiones por esta maniobra en junio último. Como informó oportunamente El Territorio, tres personas fueron detenidas en allanamientos de Gendarmería Nacional en Eldorado y Colonia Aurora. En esa oportunidad también se irrumpió en las provincias de Chaco y Santa Fe.

En la Capital del Trabajo se hicieron tres procedimientos y se detuvo a un conocido empresario cuya identidad es Mario Alberto C. En Aurora, en tanto, los uniformados llegaron al Paraje El Progreso, donde apresaron a dos hermanos, identificados como Marcelo y Marcela C.

El implicado, dijeron en Eldorado, es conocido por tener varios emprendimientos. Antes tenía un supermercado y en la actualidad maneja una distribuidora de pollos, se detalló. Hace poco tiempo, en noviembre del año pasado, sufrió un violento intento de asalto de hombres con armas largas.

En Aurora, en tanto, fueron incautadas poco más de cuatro toneladas de soja en un galpón. Los granos estaban distribuidos en bolsas de 50 kilogramos y los investigadores suponen que, debido a la cercanía con la costa y el angosto río Uruguay, por allí se iba a Brasil.

Como informó ayer este medio, pese a estas investigaciones judiciales las incautaciones de granos en la tierra colorada persiste. Según detallaron fuentes oficiales de la Policía de Misiones, sólo en la última semana se incautaron nueve camiones con cargamentos -ocho de soja y uno de maíz- a granel. El peso total de todo superó las 400 toneladas.

La mayoría de los procedimientos se realizaron en las localidades de Aristóbulo del Valle y San Vicente, aunque también hubo un procedimiento en la localidad de Apóstoles. Al respecto, los transportistas toman caminos no habilitados, con diferentes irregularidades en su documentación.

Detallaron fuentes de los procedimientos que la mayoría de ellos esquiva los controles de la Agencia Tributaria de Misiones (ATM), organismo de consulta y quien decide si el vehículo debe ser incautado o no. También llegan con cartas de porte -documento obligatorio para amparar el transporte automotor de granos no destinados a la siembra y de legumbres secas- que señalan como destino final localidades de Corrientes.

Los camioneros, atentos a los controles, copan los playones de las estaciones de servicios de la zona a la espera de que la Policía de Misiones u otras fuerzas federales los levanten. Cuando esto ocurre, los transportes salen en malón hacia las arterias. Muchas veces se movilizan con punteros y algunos voceros confirmaron que es mucho el dinero que ofrecen a las fuerzas para corromperlas.

Un diario íntimo clave contra el acusado



Erasmo Chukel fue condenado el 12 de mayo a seis meses de prisión en suspenso por el abuso sexual de una niña de 12 años. El implicado fue jefe comunal hasta 2021, ocasión en la que fue reemplazado en el cargo por su hija Paola Chukel.

La sentencia fue impuesta por el Tribunal Oral Seis de Santo Tomé, a cargo de los jueces María Alejandra Petrucci de Oharriz, Rodrigo López Lecube y Manuel Horacio Pereyra.

La investigación comenzó en 2017 luego de que la madre de la víctima -ahora pronta a cumplir 18 años- hiciera la denuncia ante la Comisaría del Menor y la Mujer de Gobernador Virasoro.

Entre las pruebas que determinaron la culpabilidad del acusado están la declaración de la víctima en Cámara Gesell, el informe psicológico que acreditó el impacto traumático de lo ocurrido en ella y las anotaciones de su propio diario íntimo.

“Ahora me jode y yo no le quiero ni ver. Es horrible: él tiene 50 años y yo tengo solamente 12, y cuando le besé no sabía qué estaba haciendo y me re arrepiento. Le odio también”, decía en otro tramo de su escrito.