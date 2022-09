Con la tecnología como principal demanda, arrancó la Expo Universitaria

martes 06 de septiembre de 2022 | 6:05hs.

Ayer a las 9 comenzó la séptima Expo Universitaria de Posadas, el evento más importante de la región en cuanto a propuestas académicas. El evento se realiza en el cuarto tramo de la Costanera, en las inmediaciones de la ex Estación de Trenes de la capital misionera, y se extiende hasta el viernes.

Más de 53 gazebos fueron instalados en la inmediaciones de la Ex Estación de Trenes de Posadas. Foto: Marcelo Rodríguez

En el lugar se concentran seis universidades y más de 40 institutos de educación superior, tecnicaturas y de formación profesional, que mostrarán las más de 220 ofertas académicas que tiene para ofrecer la ciudad a la región.



En el marco de la plena presencialidad que incorporan las instituciones desde comienzos del 2022, se espera superar las 20.000 visitas que tuvieron lugar el año pasado. Desde la Agencia Universitaria informaron que más de 800 personas pasaron por la apertura.



Este evento configura a Posadas como un polo del conocimiento que alberga a más de 40.000 estudiantes locales y extranjeros.



Entre los números de carreras que se ofrecen por institución se desagrega que la Universidad Nacional de Misiones tiene 59, el Instituto Montoya con 20 propuestas, la Universidad Gastón Dachary tiene trece carreras de grado y la Universidad Católica de las Misiones, once.



En este contexto, El Territorio se acercó a la propuesta para consultar cuáles fueron las principales consultas que tienen los jóvenes respecto de su futuro en la educación superior, entre ellas resaltaron las carreras ligadas a la tecnología.



“La verdad que muy positiva a primera jornada, lo que más consultan los chicos es por carreras ligado a lo tecnológico. En este sentido nosotros ofrecemos Licenciatura en Sistemas de la Información, Analista en Sistemas e Ingeniería en Computación en Oberá”, expresó, en dialogo con este medio, María Elina Oria, jefa del Departamento de Orientación Universitaria de la Unam.



Asimismo, Oria resaltó la gratuidad y calidad de la casa de estudios, como un elemento que atrae a jóvenes a la consulta. A la vez que destacó sobre la elección de los adolescentes también en carreras como Enfermería, Guía de Turismo y Contador Público.



Desde el Instituto Tecnológico N°3 (Itec 3) participó Miguel Ángel Arce, encargado de la carrera de Diseño Digital.



“Nosotros trajimos, junto con los chicos de los primeros años de las tres tecnicaturas que tenemos, una propuesta de streaming para hacer una cobertura en vivo por el canal de Twitch y que la gente pueda ver cómo se trabaja”.



Y agregó: “Los jóvenes están muy interesados en lo tecnológico, con prácticas relacionadas a trabajar desde las redes sociales y generar contenidos porque tiene mucha salida laboral en diversas áreas. Por ejemplo, nosotros compartirmos nuestra oferta con un código QR que se puede escanear con el celular”.



También Arce explicó que se ofrece la tecnicatura en programación y que se pueden hacer prácticas profesionales en empresas locales de base tecnológica.



“Mañana (por hoy) los chicos van a hacer un taller en vivo para conocer cómo trabajar con la plataforma Twitch y ser moderador”, compartió.



Por otra parte, María Florencia Aguirre, desde la Ucami, expresó que “por la mañana estuvo muy movida la jornada, en nuestro caso lo que más nos consultan es por Medicina, porque es única en la provincia e incluso también recibimos chicos que vinieron de Corrientes a preguntar. En segundo lugar están las carrera de Psicología y Licenciatura en Actividades Físicas”.



Aguirre hizo hincapié que la Ucami tiene un cupo de diez vacantes que pueden ser ocupados por extranjeros.



En tanto, Camilo Viera, coordinador técnico de la Escuela de Robótica, dijo: “La gente viene con intriga de saber si es un espacio en el que la oferta tiene algún costo y la carga horaria. También los chicos pueden probar algunos de los prototipos que los alumnos desarrollan para que tengan una experiencia de lo que se hace”.



Una oportunidad de compartir

La Expo Universitaria se presenta como un beneficio no sólo para las instituciones sino también para los interesados en las carreras, dado que es una oportunidad única de contar con todas las ofertas juntas, lo que facilita la búsqueda vocacional y la consulta.



En este sentido Carlos Vigo, titular de la Agencia Universitaria de Posadas, destacó: “Estamos muy felices de poder haber terminado el primer día con éxito y sin dudas que mañana (por hoy) vamos a tener representantes que vengan desde otros puntos de la provincia”.

Se acercaron adolescentes de otras localidades y de Corrientes. Foto: Marcelo Rodríguez

De esta manera aseveró que hoy visitaron el evento, estudiantes de Bernardo de Irigoyen, Oberá, Apóstoles, San Javier y un contingente de más de 100 adolescentes de Ituzaingó, Corrientes.



“La Expo permite tener un primer acercamiento a las distintas propuestas, esto no quiere decir que el chico deba quedarse sólo con esa información, sino que tiene que profundizar en qué se hace en ese perfil que va a elegir”, resaltó Oria de la Unam.



También Abel Chávez, desde el Instituto Montoya, remarcó que “gracias a esto los chicos pueden tener una panorámica que en mi época no existía. Por ejemplo, yo voy a seguir estudiando, así que acá hoy encontré la carrera que me interesa para seguir formándome”.

Se pudieron compartir distintos espacios lúdicos ligados a las carreras. Foto: Marcelo Rodríguez

Día por día hasta el viernes en la Costanera

La Expo Universitaria 2022 se extenderá hasta el viernes y se podrá acudir de 9 a 18 todos estos días. Además de la oferta académica el evento cuenta con DJ que musicalizarán todas las jornadas y una agenda cultural que incluye a bandas. Mañana, entre las propuestas musicales, se podrá disfrutar de Tunami, a partir de las 16 mientras que el jueves se presentarán Bocanada a las 11, Sapukay a las 14.30 y Matías Vázquez, 15.30. Además, en esta edición las carreras de gastronomía van a cocinar en vivo y en directo. También se agrega la particularidad de un espacio lúdico en el que, mediante una simulación de un caso de la carrera de Criminalística, se va a poder aprender. Además la Escuela de Robótica tiene los experimentos tecnológicos ubicados en sus stand para poder consultar y probarlos. Por último habrá disponibilidad de consultar por inscripciones y folletos informativos.