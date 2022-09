Tini debió frenar el show en Corrientes por un incendio

martes 06 de septiembre de 2022 | 6:00hs.

“¿Qué pasó? ¡¿Qué pasó?¡”; se la escucha decir a Tini Stoessel en medio de un show en Corrientes, luego de que se cortara la música. De inmediato, en el video que una de sus seguidoras grabó y compartió en las redes sociales, se puede ver que un grupo de técnicos correr a solucionar el problema.



El hecho ocurrió en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. Según informaron a Radio Sudamericana de Corrientes, “una bolsa de plástico que se prendió fuego por el calor de las bengalas y el personal técnico tuvo que subir hasta arriba de las luces para quitar la bolsa y apagar las chispas”.



Justamente en el video se ve a un grupo de técnicos bajando con un matafuegos del techo y ya solucionado el inconveniente, que no pasó a mayores, Tini retoma su actividad arriba del escenario: “Son cosas que pueden pasar pero ya esta todo bien, muchas gracias”.



Quiero Volver Tour está llevando a la ex Violetta por todos los rincones del país y se trata de una de las giras más esperadas por ella, ya que significa su regreso luego de la pandemia y luego de los problemas de salud que atravesó padre, Alejandro, a principios de este año.



“Este show lo soñamos juntos con papá desde que empecé mi carrera. Aprovecho para agradecerle a todos los fans que estuvieron conmigo en todos estos meses, estamos por vivir algo hermoso. Papá va a estar mañana, y sé que todos rezaron mucho por él”, dijo en LAM y agregó sobre el concierto: “El show es muy complejo y tiene de todo. Hay dos escenarios, un montón de sorpresas, y me causa mucha emoción y orgullo por lo que se logró. Es el show de mi vida a nivel vestuario, bailarines y música, es un desafío grande que nos pusimos como equipo”.